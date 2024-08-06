Листья у огурцов желтеют: в чём причина

5 причин пожелтения листьев у огурцов

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Причин пожелтения листьев у огурцов может быть 1 или несколько сразу.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Неверный полив

Как правило об ошибках при поливе свидетельствует изменение цвета нижних листьев, а также пожелтение и высыхание краёв у листьев. Это означает, что огурцы поливаете редко или льёте мало воды. При поливе холодной водой, листья и завязи желтеют, маленькие плоды опадают.

Нехватка освещения

Даже лёгкое притенение может стать причиной пожелтения листьев. Необходимо также правильно формировать огуречные кусты, вовремя убирая усы и пасынки.

Недостаток питания

Присмотритесь к листьям, возможно им не хватает питания. Нехватка того или иного элемента проявляется по-разному.

Перепады температуры

При резких колебаниях между дневной и ночной температурами, огурцы хуже усваивают питательные вещества.

Проблемы с опылением

Обычно такое бывает в теплицах, куда насекомые не могут попасть.