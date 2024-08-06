Листья у огурцов желтеют: в чём причина

Причин пожелтения листьев у огурцов может быть 1 или несколько сразу.
Неверный полив
Как правило об ошибках при поливе свидетельствует изменение цвета нижних листьев, а также пожелтение и высыхание краёв у листьев. Это означает, что огурцы поливаете редко или льёте мало воды. При поливе холодной водой, листья и завязи желтеют, маленькие плоды опадают.
Нехватка освещения
Даже лёгкое притенение может стать причиной пожелтения листьев. Необходимо также правильно формировать огуречные кусты, вовремя убирая усы и пасынки.
Недостаток питания
Присмотритесь к листьям, возможно им не хватает питания. Нехватка того или иного элемента проявляется по-разному.
Перепады температуры
При резких колебаниях между дневной и ночной температурами, огурцы хуже усваивают питательные вещества.
Проблемы с опылением
Обычно такое бывает в теплицах, куда насекомые не могут попасть.
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