Как ухаживать за ягодными кустарниками после сбора урожая

После сбора урожая необходимо провести ряд мероприятий по уходу за плодовыми кустарниками. Это поможет растениям лучше пережить зиму и подготовиться к следующему сезону.
В первую очередь следует очистить кусты от паутинных гнёзд. В них может остаться зимовать тля. Скрученные листья и засохшие ягоды нужно сразу сжечь, так как в них часто обитают паразиты.
Мелкие и пожелтевшие листья на ветках следует срезать. На следующий год они не дадут хорошего урожая.
Также рекомендуется внести минеральную подкормку: для красной смородины — одну столовую ложку суперфосфата и две столовые ложки калия на куст; для чёрной смородины и малины — две столовые ложки суперфосфата и одну столовую ложку калия на куст.
Не забывайте поливать кустарники. Если этого не делать, растения могут сбросить листву, что плохо скажется на их состоянии.
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