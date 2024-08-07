Как ухаживать за ягодными кустарниками после сбора урожая

После сбора урожая ягод следует продолжать поливать кусты

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора урожая необходимо провести ряд мероприятий по уходу за плодовыми кустарниками. Это поможет растениям лучше пережить зиму и подготовиться к следующему сезону.

Фото: upload.wikimedia.org by Magnus Rosendahl, PDM

В первую очередь следует очистить кусты от паутинных гнёзд. В них может остаться зимовать тля. Скрученные листья и засохшие ягоды нужно сразу сжечь, так как в них часто обитают паразиты.

Мелкие и пожелтевшие листья на ветках следует срезать. На следующий год они не дадут хорошего урожая.

Также рекомендуется внести минеральную подкормку: для красной смородины — одну столовую ложку суперфосфата и две столовые ложки калия на куст; для чёрной смородины и малины — две столовые ложки суперфосфата и одну столовую ложку калия на куст.

Не забывайте поливать кустарники. Если этого не делать, растения могут сбросить листву, что плохо скажется на их состоянии.