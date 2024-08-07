Как узнать, когда ваш сад готов к сбору урожая: полезные советы

Названы главные правила сбора урожая

Не все знают главные правила сбора урожая.

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Как понять, что пора собирать урожай

Лучшее время для сбора урожая в саду — раннее утро. В это время суток плоды самые сочные и ароматные. Проверять спелость урожая нужно каждый день.

Дело в том, что некоторые фрукты и овощи растут очень быстро. Например, огурцы, кабачки, фасоль. Кроме того, чем чаще вы собираете урожай, тем больше его будет в дальнейшем. Простое разрешение таким растениям, как огурцы, расти дольше, может изменить их репродуктивный период.

Не стоит ждать, пока плоды перерастут. Многие из них просто становятся слишком большими и невкусными. Поэтому не стоит ждать больших размеров, собирайте плоды среднего размера. Собирайте урожай руками или используйте ножницы, если это необходимо. Придерживайте стебель растения одной рукой, чтобы не сломать его.

Некоторые фрукты и овощи могут созревать только на ветке, другие и при сборе — персики, яблоки, помидоры.