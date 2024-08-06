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Почему на огурцах проявляются нежелательные явления: причины и способ решения

Неправильный полив может быть причиной пожелтения или искривления огурцов

Садоводство

Часто дачники сталкиваются с проблемой пожелтения или искривления огурцов. Любое нежелательное проявление и нестандартный вид плода имеют свои причины. Но существуют и способы борьбы с ними.

Неправильный полив может быть причиной пожелтения или искривления огурцов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

— Искривлённые плоды — растению не хватает влаги. Следует увеличить полив.

— Желтеют у плодоножки — при высокой влажности и высокой температуре.

— Плоды мягкие, верхняя и средняя части плода с перетяжками — мало света, неравномерный полив, высокая температура воздуха при низкой влажности, перекорм (большие дозы удобрений и подкормок).

— Тонкие плети, светлые листья, слабые приросты, плоды, заострённые к низу — недостаток азота. Средство: 3 столовые ложки без верха аммиачной селитры на 10 литров воды для полива.

— Плоды заострённые у плодоножки, сухая каёмка по краю листа — недостаток калия. Для восполнения: 3 столовые ложки калийной соли на 10 литров воды для полива.

— Опадают завязи, листья тёмно-зелёные, но мелкие, у старых листьев края буреют — нехватка фосфора. Необходимо 5 столовых ложек суперфосфата залить очень горячей водой и оставить на ночь. Утром довести до 10 литров воды и полить.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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