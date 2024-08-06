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Арбузы и дыни: как не ошибиться с выбором времени для сбора урожая

Как понять, что арбузы и дыни созрели

3:08
Садоводство » Советы

Сбор урожая арбузов и дынь — это важный этап в садоводстве, который требует внимательности и знания определённых признаков. Правильное время для сбора этих сладких и сочных плодов может существенно повлиять на их вкус и срок хранения. В этой статье мы рассмотрим, как определить, что арбузы и дыни готовы к сбору.

Как понять, что арбузы и дыни созрели
Фото: commons.wikimedia.org by Marius Kant, CC BY-SA 3.0

Признаки спелости арбузов

  • Цвет корки. Спелый арбуз имеет насыщенный зелёный цвет с ярко выраженными полосами. Если корка начинает терять яркость и становится более тусклой, это может быть признаком зрелости.
  • Жёлтое пятно. На стороне, которая лежала на земле, должно быть желтое пятно. Это место называется "земляным пятном". Если оно ярко-жёлтое, значит, арбуз созрел. Если пятно белое или зелёное, то арбуз еще не готов к сбору.
  • Звук при постукивании. Постучите по арбузу — спелый плод издает глухой, глубокий звук. Если звук высокочастотный и звонкий, это может указывать на то, что арбуз еще не дозрел.
  • Сухие усики. Усы рядом с плодом должны быть сухими и коричневыми. Если они зелёные и сочные, это говорит о том, что арбуз не достиг полной зрелости.
  • Форма плода. Спелый арбуз имеет округлую форму без деформаций. Если вы заметили, что плод вытянут или имеет углы, это может указывать на незрелость.

Признаки спелости дынь

  • Цвет корки. Для разных сортов дынь характерен свой цвет корки, но в целом спелая дыня должна иметь яркий и насыщенный цвет с матовой поверхностью. Гладкая и блестящая корка может говорить о том, что плод ещё не созрел.
  • Аромат. Спелая дыня обладает сладким и насыщенным ароматом. Если вы чувствуете сильный запах дыни, это хороший признак её готовности к сбору.
  • Жёлтое пятно. Как и у арбузов, на стороне дыни, которая лежала на земле, должно быть желтое пятно. Это свидетельствует о том, что дыня созрела.
  • Лёгкость при поднятии. Спелая дыня будет легче, чем незрелая. Попробуйте поднять плод — если он кажется лёгким для своего размера, это может быть знаком зрелости.
  • Сухие усики. Усы рядом с плодом также должны быть сухими и коричневыми. Это один из ключевых признаков готовности дыни к сбору.

Общие советы по сбору урожая

  • Сбор в сухую погоду. Лучше всего собирать арбузы и дыни в сухую погоду, чтобы избежать гниения плодов.
  • Используйте острый инструмент. Для сбора плодов используйте острый нож или секатор, чтобы избежать повреждений.
  • Осторожность при обращении. Арбузы и дыни могут быть довольно тяжелыми, поэтому будьте осторожны при их подъеме и переноске.
  • Сбор в нужное время. Обычно арбузы и дыни собирают в конце лета или начале осени, но точное время зависит от сорта и климатических условий.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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