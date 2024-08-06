Арбузы и дыни: как не ошибиться с выбором времени для сбора урожая

Как понять, что арбузы и дыни созрели

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сбор урожая арбузов и дынь — это важный этап в садоводстве, который требует внимательности и знания определённых признаков. Правильное время для сбора этих сладких и сочных плодов может существенно повлиять на их вкус и срок хранения. В этой статье мы рассмотрим, как определить, что арбузы и дыни готовы к сбору.

Фото: commons.wikimedia.org by Marius Kant, CC BY-SA 3.0

Признаки спелости арбузов

Цвет корки. Спелый арбуз имеет насыщенный зелёный цвет с ярко выраженными полосами. Если корка начинает терять яркость и становится более тусклой, это может быть признаком зрелости.

Жёлтое пятно. На стороне, которая лежала на земле, должно быть желтое пятно. Это место называется "земляным пятном". Если оно ярко-жёлтое, значит, арбуз созрел. Если пятно белое или зелёное, то арбуз еще не готов к сбору.

Звук при постукивании. Постучите по арбузу — спелый плод издает глухой, глубокий звук. Если звук высокочастотный и звонкий, это может указывать на то, что арбуз еще не дозрел.

Сухие усики. Усы рядом с плодом должны быть сухими и коричневыми. Если они зелёные и сочные, это говорит о том, что арбуз не достиг полной зрелости.

Форма плода. Спелый арбуз имеет округлую форму без деформаций. Если вы заметили, что плод вытянут или имеет углы, это может указывать на незрелость.

Признаки спелости дынь

Цвет корки. Для разных сортов дынь характерен свой цвет корки, но в целом спелая дыня должна иметь яркий и насыщенный цвет с матовой поверхностью. Гладкая и блестящая корка может говорить о том, что плод ещё не созрел.

Аромат. Спелая дыня обладает сладким и насыщенным ароматом. Если вы чувствуете сильный запах дыни, это хороший признак её готовности к сбору.

Жёлтое пятно. Как и у арбузов, на стороне дыни, которая лежала на земле, должно быть желтое пятно. Это свидетельствует о том, что дыня созрела.

Лёгкость при поднятии. Спелая дыня будет легче, чем незрелая. Попробуйте поднять плод — если он кажется лёгким для своего размера, это может быть знаком зрелости.

Сухие усики. Усы рядом с плодом также должны быть сухими и коричневыми. Это один из ключевых признаков готовности дыни к сбору.

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