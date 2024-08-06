Как организовать сад на балконе: полезные советы

Советы, как сделать сад на балконе

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы любите садоводство, вы можете выращивать растения на своем балконе.

Фото: https://www.flickr.com/photos/valeriebb/2907451321/ by Valerie Everett from Logansport, USA, CC BY-SA 2.0

Что можно вырастить на балконе

Оптимальным вариантом для выращивания овощей и фруктов является балкон с восточной стороны. Таким образом, у вас будет достаточно солнца для выращивания цветущих растений, овощей и фруктов.

В то же время вы сможете избежать сильной полуденной жары для растений. На балконе можно выращивать листовые овощи: мангольд, листья салата, капусту, брокколи. Также можно выращивать помидоры черри, перец и цитрусовые. Из трав можно попробовать вырастить кинзу, петрушку, мяту, базилик, тимьян и душицу.

Как сделать сад на балконе

Если ваш балкон расположен на восточной стороне, вам повезло. Растения получат баланс между солнцем и тенью.

Балконы с восточной стороны подсвечиваются в первой половине дня и будут затеняться в самое жаркое время суток — после полудня. Поэтому выбирайте растения, которые любят умеренное солнце для роста. Кроме того, на балконе можно выращивать растения, предпочитающие тень.