Как организовать сад на балконе: полезные советы

Если вы любите садоводство, вы можете выращивать растения на своем балконе.
Оптимальным вариантом для выращивания овощей и фруктов является балкон с восточной стороны. Таким образом, у вас будет достаточно солнца для выращивания цветущих растений, овощей и фруктов.
В то же время вы сможете избежать сильной полуденной жары для растений. На балконе можно выращивать листовые овощи: мангольд, листья салата, капусту, брокколи. Также можно выращивать помидоры черри, перец и цитрусовые. Из трав можно попробовать вырастить кинзу, петрушку, мяту, базилик, тимьян и душицу.
Если ваш балкон расположен на восточной стороне, вам повезло. Растения получат баланс между солнцем и тенью.
Балконы с восточной стороны подсвечиваются в первой половине дня и будут затеняться в самое жаркое время суток — после полудня. Поэтому выбирайте растения, которые любят умеренное солнце для роста. Кроме того, на балконе можно выращивать растения, предпочитающие тень.
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