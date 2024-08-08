Поливать или не поливать: ошибка, которая может испортить ваш урожай моркови в августе

Конец лета — важное время для ухода за морковью, и среди дачников существует мнение, что в августе поливать морковь не следует. Считается, что это может негативно повлиять на качество корнеплодов. Однако морковь все же нуждается в поливе в конце сезона, за исключением ранних сортов, сбор урожая которых приходится на этот период.
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В августе полив моркови должен быть менее частым, чем в середине лета, но полностью отказываться от него не рекомендуется. Недостаток влаги также может негативно сказаться на внешнем виде корнеплодов.
Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, напомнила о двух важных правилах полива моркови в августе.
Частота полива в августе: к концу лета корнеплоды уже достаточно крупные, и в большом количестве воды они не нуждаются. Рекомендуется поливать морковь 3-4 раза в месяц, расходуя по 20 литров воды на каждый квадратный метр. Если август будет дождливым, частоту полива можно сократить или отказаться от него вовсе. Кроме того, за три недели до сбора урожая полив следует прекратить.
Оценка состояния растения: перед поливом необходимо осмотреть морковь. Если заметно обилие "ниточек" и отростков, это указывает на избыток влаги, и полив стоит отложить. Наоборот, если корнеплоды кажутся слишком сухими и жёсткими, возможно, растению нужно больше воды.