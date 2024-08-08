Поливать или не поливать: ошибка, которая может испортить ваш урожай моркови в августе

Как нужно поливать морковь в августе

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Конец лета — важное время для ухода за морковью, и среди дачников существует мнение, что в августе поливать морковь не следует. Считается, что это может негативно повлиять на качество корнеплодов. Однако морковь все же нуждается в поливе в конце сезона, за исключением ранних сортов, сбор урожая которых приходится на этот период.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

В августе полив моркови должен быть менее частым, чем в середине лета, но полностью отказываться от него не рекомендуется. Недостаток влаги также может негативно сказаться на внешнем виде корнеплодов.

Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, напомнила о двух важных правилах полива моркови в августе.