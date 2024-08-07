Ошибки садоводов: почему ваша клубника не переживёт зиму без этой подкормки

Конец лета — критически важный период для большинства многолетних культур.
Особенно это касается клубники, которая нуждается в подкормке. Однако некоторые садоводы ошибочно полагают, что достаточно просто скосить клубничные растения.
По словам учёного-агронома и ландшафтного дизайнера Анастасии Коврижных, правильная подкормка клубники в августе имеет большое значение.
В августе клубнике особенно необходимы азот (для восстановления растительности, вносимый в первой половине месяца), фосфор и калий. Наиболее удобным решением будет применение комплексного удобрения, которое содержит эти вещества в равных пропорциях.
Для успешной зимовки клубники требуется кальций, который можно внести в конце августа или осенью.
Дополнительно растения могут нуждаться в таких элементах, как бор, магний и сера.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.