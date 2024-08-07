Ошибки садоводов: почему ваша клубника не переживёт зиму без этой подкормки

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Чем подкормить клубнику в августе

1:29
Садоводство

Конец лета — критически важный период для большинства многолетних культур.

Чем подкормить клубнику в августе
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Особенно это касается клубники, которая нуждается в подкормке. Однако некоторые садоводы ошибочно полагают, что достаточно просто скосить клубничные растения.

По словам учёного-агронома и ландшафтного дизайнера Анастасии Коврижных, правильная подкормка клубники в августе имеет большое значение.

Почему клубнике нужна подкормка

  • Восстановление сил: клубника должна восстановиться после периода плодоношения, чтобы поддержать развитие корневой системы, рост листьев, усов и новых розеток.
  • Закладка будущего урожая: в это время происходит формирование плодовых почек на следующий год.
  • Необходимость в питательных веществах: в августе клубника нуждается в дополнительном питании, как и весной.

Как правильно подкормить клубнику в августе

В августе клубнике особенно необходимы азот (для восстановления растительности, вносимый в первой половине месяца), фосфор и калий. Наиболее удобным решением будет применение комплексного удобрения, которое содержит эти вещества в равных пропорциях.

Для успешной зимовки клубники требуется кальций, который можно внести в конце августа или осенью.

Дополнительно растения могут нуждаться в таких элементах, как бор, магний и сера.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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