Не сажайте эти деревья возле дома, если не хотите столкнуться с неприятными сюрпризами в будущем

Какие деревья нельзя сажать вблизи дома

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадка некоторых деревьев на приусадебном участке может привести к серьёзным проблемам.

Фото: unsplash.com by Rowan Heuvel, PDM

Давайте разберёмся, какие деревья не следует сажать рядом с домом.

Какие деревья не стоит сажать возле дома

Во-первых, не рекомендуется сажать липу на приусадебном участке. Её мощная корневая система может повредить фундамент дома.

Кроме того, развитой корневой системой обладают тополь, клён, черёмуха и берёза.

Тополь также не рекомендуется сажать из-за его склонности ломаться от ветра, что может привести к падению на дом или машину в плохую погоду. Эксперты советуют отдавать предпочтение посадке на участке плодовых деревьев.