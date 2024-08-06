Не сажайте эти деревья возле дома, если не хотите столкнуться с неприятными сюрпризами в будущем

Посадка некоторых деревьев на приусадебном участке может привести к серьёзным проблемам.
Давайте разберёмся, какие деревья не следует сажать рядом с домом.
Какие деревья не стоит сажать возле дома
Во-первых, не рекомендуется сажать липу на приусадебном участке. Её мощная корневая система может повредить фундамент дома.
Кроме того, развитой корневой системой обладают тополь, клён, черёмуха и берёза.
Тополь также не рекомендуется сажать из-за его склонности ломаться от ветра, что может привести к падению на дом или машину в плохую погоду. Эксперты советуют отдавать предпочтение посадке на участке плодовых деревьев.
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