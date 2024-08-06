Слива — ценная плодовая культура, которая требует пристального внимания и защиты от различных вредителей. Эти насекомые могут нанести серьёзный ущерб деревьям, снижая их урожайность и даже погубив растения полностью. Поэтому важно своевременно выявлять и устранять вредоносные популяции на сливе.
Это один из наиболее опасных и распространенных вредителей сливы. Личинки плодожорки питаются изнутри плодами, вызывая их преждевременное опадение и гниение.
Борьба: регулярные обработки инсектицидами согласно инструкции, установка феромонных ловушек, уничтожение упавших плодов.
Колонии тлей высасывают соки из молодых побегов, листьев и плодов сливы, ослабляя растение.
Борьба: опрыскивание растворами инсектицидов, мыльными растворами, использование энтомофагов (божьих коровок, златоглазок).
Личинки этого вредителя повреждают мякоть плодов, вызывая их гниение и опадение.
Борьба: установка ловушек с аттрактантами, опрыскивание инсектицидами согласно инструкции.
Это грибковое заболевание, поражающее ветви, цветки и плоды сливы. Основные симптомы — отмирание ветвей, загнивание плодов.
Борьба: опрыскивание фунгицидными препаратами в профилактических и лечебных целях, удаление пораженных частей растений.
Эти вредители питаются молодыми листьями, побегами и плодами сливы.
Борьба: установка защитных барьеров (бортики, медные ленты), применение приманок и ядохимикатов против слизней.
Комплексная защита от вредителей сливы — залог её полноценного развития и высокой урожайности. Систематически следите за состоянием деревьев, своевременно принимайте необходимые профилактические и истребительные меры. Это поможет сохранить ваш урожай сливы.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.