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Защищаем сливу от насекомых-вредителей: 5 действенных способов профилактики и борьбы

Оберегаем сливу от вредителей: эффективные методы борьбы

2:07
Садоводство » Деревья и кустарники

Слива — ценная плодовая культура, которая требует пристального внимания и защиты от различных вредителей. Эти насекомые могут нанести серьёзный ущерб деревьям, снижая их урожайность и даже погубив растения полностью. Поэтому важно своевременно выявлять и устранять вредоносные популяции на сливе.

Оберегаем сливу от вредителей: эффективные методы борьбы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, CC BY-SA 3.0

Основные вредители сливы и способы борьбы с ними

Сливовая плодожорка

Это один из наиболее опасных и распространенных вредителей сливы. Личинки плодожорки питаются изнутри плодами, вызывая их преждевременное опадение и гниение.
Борьба: регулярные обработки инсектицидами согласно инструкции, установка феромонных ловушек, уничтожение упавших плодов.

Тли

Колонии тлей высасывают соки из молодых побегов, листьев и плодов сливы, ослабляя растение.
Борьба: опрыскивание растворами инсектицидов, мыльными растворами, использование энтомофагов (божьих коровок, златоглазок).

Сливовая муха

Личинки этого вредителя повреждают мякоть плодов, вызывая их гниение и опадение.
Борьба: установка ловушек с аттрактантами, опрыскивание инсектицидами согласно инструкции.

Монилиоз

Это грибковое заболевание, поражающее ветви, цветки и плоды сливы. Основные симптомы — отмирание ветвей, загнивание плодов.
Борьба: опрыскивание фунгицидными препаратами в профилактических и лечебных целях, удаление пораженных частей растений.

Слизни и улитки

Эти вредители питаются молодыми листьями, побегами и плодами сливы.
Борьба: установка защитных барьеров (бортики, медные ленты), применение приманок и ядохимикатов против слизней.

Комплексная защита от вредителей сливы — залог её полноценного развития и высокой урожайности. Систематически следите за состоянием деревьев, своевременно принимайте необходимые профилактические и истребительные меры. Это поможет сохранить ваш урожай сливы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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