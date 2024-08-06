Огурцы как лампочки: что делать, если плоды теряют свою естественную окраску

4 ключевые причины появления "лампочек" и способы их устранения

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Вы заметили, что в последнее время ваши огурцы стали странно выглядеть - вместо привычных зелёных плодов вы видите странные прозрачные, как стекло, овощи? Если это так, то такая необычная трансформация огурцов может быть связана с несколькими причинами.

Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

Перегрев растений

Одна из главных причин появления "стеклянных" огурцов - сильный перегрев растений. Длительное воздействие высокой температуры (особенно свыше 30°C) приводит к нарушению процессов фотосинтеза и обменных процессов в огуречных кустах. В результате завязавшиеся плоды теряют свою нормальную зеленую окраску и становятся прозрачными.

Недостаток полива

Ещё одна распространенная причина "стекления" огурцов - нерегулярный и недостаточный полив растений. Дефицит влаги в почве провоцирует остановку роста плодов и их преждевременное одревеснение, из-за чего они приобретают стекловидную структуру.

Повреждение вредителями

Иногда стеклянный вид огурцов возникает в результате повреждений, нанесенных вредными насекомыми. Так, при поражении огуречной минирующей мухой личинки этого насекомого повреждают ткани плодов, вызывая их деформацию и прозрачность.

Генетические особенности сорта

В редких случаях стеклянистая структура огурцов может быть обусловлена и генетическими особенностями самого сорта. Существуют отдельные разновидности, у которых такая окраска плодов является нормальной и естественной.

Как решить проблему?

Чтобы предотвратить появление "лампочек" вместо привычных огурцов, нужно обеспечить растениям оптимальные условия: