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Чтобы петрушка порадовала хорошим урожаем: 6 главных задач садоводов в августе

Как обеспечить петрушке оптимальные условия в августе

2:20
Садоводство » Овощи

Август — важный период в выращивании петрушки. В это время культура переходит к заключительному этапу роста и развития, готовясь к зимовке. Чтобы обеспечить петрушке благоприятные условия и получить хороший урожай корней и зелени, необходимо выполнить ряд ключевых агротехнических приемов. Рассмотрим подробнее, что нужно сделать с петрушкой в августе.

Как обеспечить петрушке оптимальные условия в августе
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Поддерживайте своевременный полив
В августе петрушка нуждается в регулярном и умеренном поливе. Следите, чтобы почва не пересыхала, но и не была излишне влажной. Оптимальный полив — 2-3 раза в неделю по 15-20 литров воды на 1 кв. м.

Проводите рыхление и прополку
Для сохранения влаги в почве и улучшения ее аэрации регулярно рыхлите междурядья петрушки на глубину 5-7 см. Также своевременно удаляйте сорняки, чтобы они не конкурировали с культурой за питательные вещества.

Вносите органические удобрения
В августе петрушка активно наращивает корневую массу и нуждается в дополнительном питании. Внесите перегной, компост или измельченные травяные остатки в приствольные круги растений. Это обеспечит их необходимыми питательными веществами.

Защищайте от болезней и вредителей
В августе петрушка становится более уязвимой к различным грибковым заболеваниям и нападению вредителей. Регулярно осматривайте посадки и при необходимости обрабатывайте их фунгицидными и инсектицидными препаратами.

Проводите своевременную уборку
Начиная с середины августа можно приступать к выкапыванию корней петрушки для использования в пищу. Также в это время стоит собирать и сушить зелень на последующее хранение.

Укрывайте посадки на зиму
Ближе к концу августа петрушку необходимо подготовить к перезимовке. Укройте корни слоем мульчи, например, соломой или сухими листьями, чтобы защитить их от вымерзания.

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете обеспечить петрушке оптимальные условия для роста и развития в августе, что гарантирует вам богатый урожай корней и зелени.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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