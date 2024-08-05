Томаты в августе: 6 действенных советов, как сохранить богатый урожай

Это обязательные меры ухода за помидорами в августе

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Август — ключевой месяц для ухода за помидорами. Именно в этот период необходимо предпринять ряд важных мер, чтобы обеспечить растениям благоприятные условия для дозревания плодов и избежать потери урожая. Рассмотрим подробнее, что нужно сделать с помидорными кустами в августе.

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1. Регулярно поливайте томаты

Август зачастую характеризуется высокими температурами и недостатком осадков, что создает угрозу пересыхания почвы и гибели растений. Регулярный, но умеренный полив — залог сохранения высокого урожая. Старайтесь поливать помидоры 2-3 раза в неделю, используя по 15-20 литров воды на 1 кв. м.

2. Удаляйте пасынки

В августе активно растущие кусты помидоров начинают выпускать множество пасынков. Их необходимо своевременно удалять, чтобы растение направляло все силы на созревание плодов, а не на образование лишней зелени. Регулярно осматривайте кусты и вовремя удаляйте пасынки.

3. Проводите профилактику болезней

Томаты в августе особенно подвержены различным грибковым и бактериальным заболеваниям. Чтобы предотвратить их распространение и угрозу урожаю, регулярно обрабатывайте растения фунгицидными препаратами. Также не забывайте своевременно удалять поврежденные листья и плоды.

4. Формируйте кусты

Для поддержания оптимальной воздухопроницаемости и освещенности кустов помидоров проводите их формирование. Прореживайте загущенные загущенные заросли, а также удаляйте нижние листья и стебли.

5. Подкармливайте томаты

В августе помидорам требуется дополнительная подпитка питательными веществами, чтобы набрать силу для последнего этапа вызревания плодов. Вносите комплексные минеральные удобрения или органику (навоз, компост) в приствольные круги кустов.

6. Мульчируйте почву

Для сохранения влаги в почве и подавления сорняков замульчируйте приствольные круги помидоров. Это обеспечит им оптимальные условия для дозревания плодов.