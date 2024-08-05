Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Репченко: российский рынок жилья перегрет
Валиеву можно было уберечь от допинг-скандала с помощью одного анализа
С начала этого года Приморский край принял 1,5 млн туристов
Что такое тургор кожи и как он связан с вашим здоровьем?
Топ рецептов для рёбрышек. Делимся лучшими!
Атлетка, выступающая на ОИ-2024 за Кипр, призналась, что она из России
Импорт товаров в Турцию сократился на 20% в июне
Британский эксперт Меркурис предрёк ВСУ тяжёлое поражение под Угледаром
Медики сохранили Эдварду Билу левую ногу
Секреты правильного полива моркови в августе: советы огородникам

Как организовать полив моркови в августе

1:46
Садоводство » Советы

С приходом августа морковь вступает в заключительный этап своего роста и созревания. В этот период необходимо правильно организовать полив культуры, чтобы получить хороший урожай. Рассмотрим подробнее, как нужно поливать морковь в августе.

Определите потребность в поливе

В августе морковь нуждается в регулярном и умеренном поливе. Не допускайте пересыхания почвы, но и не переувлажняйте её. Внимательно следите за состоянием ботвы - если она начинает увядать, значит, настало время для полива.

Выбирайте оптимальное время для процедуры

Лучшее время для полива моркови в августе - раннее утро или вечер. Поливать в жару не рекомендуется, так как влага будет быстро испаряться. Старайтесь не допускать попадания воды на листья - она может вызвать развитие грибковых болезней.

Используйте умеренные нормы полива

Для моркови в августе оптимальным считается полив из расчета 20-25 литров на 1 кв.м. Не стоит лить слишком много воды, это может привести к растрескиванию корнеплодов. Если почва быстро просыхает, увеличьте частоту, но сохраняйте умеренные нормы.

Проводите полив по бороздам

Чтобы вода эффективно впитывалась в почву и не стекала, поливайте морковь по специально нарытым бороздам. Так влага лучше проникнет к корневой системе растений. Можно также использовать капельное орошение.

Мульчируйте почву

После каждого полива рекомендуется мульчировать междурядья моркови, например, соломой или опилками. Это защитит влагу от быстрого испарения и будет способствовать равномерному влагообеспечению культуры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск

Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.

Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Последние материалы
С начала этого года Приморский край принял 1,5 млн туристов
Что такое тургор кожи и как он связан с вашим здоровьем?
Топ рецептов для рёбрышек. Делимся лучшими!
Как организовать полив моркови в августе
Атлетка, выступающая на ОИ-2024 за Кипр, призналась, что она из России
Импорт товаров в Турцию сократился на 20% в июне
Британский эксперт Меркурис предрёк ВСУ тяжёлое поражение под Угледаром
Медики сохранили Эдварду Билу левую ногу
ВСК провела исследование финансового планирования россиян
В Иране заговорили об уничтожении Биньямина Нетаньяху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.