Секреты правильного полива моркови в августе: советы огородникам

Как организовать полив моркови в августе

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С приходом августа морковь вступает в заключительный этап своего роста и созревания. В этот период необходимо правильно организовать полив культуры, чтобы получить хороший урожай. Рассмотрим подробнее, как нужно поливать морковь в августе.

Определите потребность в поливе

В августе морковь нуждается в регулярном и умеренном поливе. Не допускайте пересыхания почвы, но и не переувлажняйте её. Внимательно следите за состоянием ботвы - если она начинает увядать, значит, настало время для полива.

Выбирайте оптимальное время для процедуры

Лучшее время для полива моркови в августе - раннее утро или вечер. Поливать в жару не рекомендуется, так как влага будет быстро испаряться. Старайтесь не допускать попадания воды на листья - она может вызвать развитие грибковых болезней.

Используйте умеренные нормы полива

Для моркови в августе оптимальным считается полив из расчета 20-25 литров на 1 кв.м. Не стоит лить слишком много воды, это может привести к растрескиванию корнеплодов. Если почва быстро просыхает, увеличьте частоту, но сохраняйте умеренные нормы.

Проводите полив по бороздам

Чтобы вода эффективно впитывалась в почву и не стекала, поливайте морковь по специально нарытым бороздам. Так влага лучше проникнет к корневой системе растений. Можно также использовать капельное орошение.

Мульчируйте почву

После каждого полива рекомендуется мульчировать междурядья моркови, например, соломой или опилками. Это защитит влагу от быстрого испарения и будет способствовать равномерному влагообеспечению культуры.