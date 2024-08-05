Тля больше не проблема: это средство эффективно и быстро убивает вредителя

Как избавиться от тли на огороде

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля — крошечное насекомое, которое может нанести серьёзный вред растениям в огороде. Представляем несколько эффективных способов избавиться от тли и защитить ваш урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco de Haas, CC BY-SA 4.0

Инсектицидное мыло, доступное в садоводческих магазинах, действует на тлю, разрушая её защитную оболочку, что приводит к её гибели. Обработайте растения раствором мыла, следуя инструкциям на упаковке.

Можно попробовать самодельные растворы. Смешайте 1-2 столовые ложки жидкого мыла (для посуды) с 1 литром воды. Опрыскивайте растения этим раствором, особенно с нижней стороны листьев, где часто прячется тля.

Настои из чеснока или острого перца также помогают отпугнуть тлю. Измельчите 5-6 зубчиков чеснока или 1-2 стручка перца, залейте 1 литром воды и дайте настояться 24 часа. Процеженный раствор используйте для опрыскивания растений.