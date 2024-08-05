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Проблема растрескивания помидоров: почему это происходит и как с этим бороться

Почему трескаются помидоры при созревании и как с этим бороться

1:37
Садоводство » Овощи

Многих дачников и огородников беспокоит проблема растрескивания помидоров. Особенно это заметно, когда плоды начинают активно наливаться и краснеть. Что же является причиной такого явления и как с ним бороться?

Почему трескаются помидоры при созревании и как с этим бороться
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Основная причина растрескивания помидоров — это неравномерное поступление влаги к плоду. Когда корни растения получают большое количество воды, например, после обильного полива или дождя, вся эта влага начинает стремительно поступать в плоды. Однако кожура помидора не успевает растягиваться с такой же скоростью, в результате чего и образуются трещины.

Кроме того, резкие перепады температур и влажности воздуха также могут провоцировать растрескивание томатов. Когда плоды быстро нагреваются на солнце, а затем резко остывают, например, из-за похолодания или сильного ветра, это тоже вызывает деформацию кожицы.

Еще один распространённый фактор — недостаток кальция. Этот элемент отвечает за прочность клеточных стенок плодов, и его нехватка делает томаты более уязвимыми к растрескиванию.

Чтобы решить эту проблему, рекомендуется следующее

  • Равномерно поливайте томаты, не допуская резких перепадов влажности.
  • Мульчируйте почву вокруг растений, это поможет удержать влагу.
  • Обеспечьте растения достаточным количеством кальция, подкармливая их специальными удобрениями.
  • Защищайте помидоры от резких колебаний температуры, накрывая их, например, нетканым материалом.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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