Проблема растрескивания помидоров: почему это происходит и как с этим бороться

Почему трескаются помидоры при созревании и как с этим бороться

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многих дачников и огородников беспокоит проблема растрескивания помидоров. Особенно это заметно, когда плоды начинают активно наливаться и краснеть. Что же является причиной такого явления и как с ним бороться?

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Основная причина растрескивания помидоров — это неравномерное поступление влаги к плоду. Когда корни растения получают большое количество воды, например, после обильного полива или дождя, вся эта влага начинает стремительно поступать в плоды. Однако кожура помидора не успевает растягиваться с такой же скоростью, в результате чего и образуются трещины.

Кроме того, резкие перепады температур и влажности воздуха также могут провоцировать растрескивание томатов. Когда плоды быстро нагреваются на солнце, а затем резко остывают, например, из-за похолодания или сильного ветра, это тоже вызывает деформацию кожицы.

Еще один распространённый фактор — недостаток кальция. Этот элемент отвечает за прочность клеточных стенок плодов, и его нехватка делает томаты более уязвимыми к растрескиванию.

Чтобы решить эту проблему, рекомендуется следующее