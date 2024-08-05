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Золотая капуста: как с помощью простой золы получить богатый урожай крупных кочанов

Недорогое, но эффективное народное удобрение для капусты

2:08
Садоводство » Овощи

Многие огородники мечтают вырастить на своих грядках капусту с плотными, крупными кочанами. Но порой, несмотря на все усилия, результат получается не самым впечатляющим. Выход есть — испробуйте проверенное народное средство, которое позволит добиться отличной урожайности.

Недорогое, но эффективное народное удобрение для капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что нужно для крупных и плотных кочанов капусты?

Чтобы получить хороший урожай капусты с крупными и плотными кочанами, необходимо обеспечить растениям сбалансированное питание. Капуста — культура, требовательная к содержанию в почве питательных веществ, особенно азота, фосфора и калия.

Классическое минеральное удобрение, конечно, поможет, но есть еще и народные средства, способные дать не менее впечатляющий результат. Одно из них — зола.

Зола — отличное удобрение для капусты

Зола — универсальное и доступное органо-минеральное удобрение, которое идеально подходит для капусты. В ее составе содержатся важные макро- и микроэлементы, необходимые для нормального развития растений.

Как использовать золу для капусты:

  • Перед посадкой внесите по 1-2 ст. л. золы на 1 кв. м грядки и тщательно перемешайте ее с землей.
  • Во время роста капусты подкармливайте ее раствором золы (2-3 ст. л. на 10 л воды) каждые 2-3 недели.
  • Мульчируйте приствольные круги растений золой — так она медленно будет высвобождать полезные вещества.

Такое "народное" удобрение насытит капусту всеми необходимыми элементами, что позволит получить крупные, плотные и сочные кочаны.

Кроме того, зола обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, защищая растения от болезней. В результате вы получите не только высокий, но и качественный урожай капусты.

Так что если вы мечтаете о настоящих "королевских" кочанах капусты, обязательно попробуйте использовать золу — это по-настоящему универсальное и эффективное удобрение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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