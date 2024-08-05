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Озимый чеснок: почему лучше сажать в августе, а не в традиционный октябрь

Когда сажать озимый чеснок: секрет высокого урожая

1:47
Садоводство » Советы

Многие огородники традиционно высаживают озимый чеснок под зиму в октябре. Но мало кто знает, что такая агротехника не всегда обеспечивает хороший урожай. Гораздо более продуктивно сажать озимый чеснок в августе. Почему?

Озимый чеснок требует длинного светового дня

Дело в том, что озимый чеснок отличается от ярового тем, что для формирования качественных крупных зубков ему необходим длинный световой день. В северных же регионах, где обычно сажают озимый чеснок в октябре, в этот период начинается сокращение светового дня.

Соответственно, октябрьская посадка чеснока не позволит ему полноценно развиться. Растения будут медленнее наращивать листовую массу и зубки останутся мелкими.

Августовская посадка — больше времени на развитие

Поэтому для лучшей урожайности озимый чеснок следует высаживать гораздо раньше — в августе. В это время световой день ещё длинный, что создаёт оптимальные условия для развития растений.

За 2-2,5 месяца до наступления холодов чеснок успеет хорошо укорениться и нарастить крепкие зелёные листья. Это обеспечит формирование полновесных, крупных зубков к моменту созревания.

В итоге при августовской посадке урожайность озимого чеснока гораздо выше, чем при октябрьской. Кроме того, ранние посадки меньше страдают от весенних заморозков.

Конечно, точные сроки посадки озимого чеснока зависят от региона. Но в целом ориентироваться стоит на август, а не октябрь. Тогда вы будете гарантированно собирать отличный урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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