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Секрет ранних и сладких томатов: как ускорить плодоношение с помощью кальция из аптеки

Аптечное "чудо-средство" для быстрого созревания томатов

2:02
Садоводство » Овощи

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда их томаты долго не хотят созревать. Особенно актуально это для регионов с коротким летним сезоном. К счастью, есть простой и доступный способ ускорить плодоношение помидоров — с помощью средства, которое найдется в любой домашней аптечке.

Аптечное "чудо-средство" для быстрого созревания томатов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Кальций ускоряет созревание томатов

Секрет в том, что для быстрого созревания плодов томатам необходимо достаточное количество кальция. Именно этот элемент минерального питания отвечает за интенсивное формирование и налив томатов.

Если в почве не хватает кальция, то томаты будут долго цвести, но плоды будут созревать медленно и с большим опозданием. Поэтому для ускорения созревания томатов важно восполнить дефицит кальция.

Аптечный кальций ускоряет созревание

Отличным источником кальция для томатов является обычный кальций из аптеки. Это может быть кальций карбонат, кальция лактат или любая другая кальциевая добавка.

Вносить аптечный кальций в почву под томаты нужно дважды за сезон:

  1. В начале плодоношения (когда завязываются первые плоды). Растворите 1-2 таблетки кальция в ведре воды и полейте этим раствором базу куста помидоров.
  2. Через 2-3 недели повторите обработку растворенным кальцием. Это ускорит дозревание первой волны томатов.

Благодаря дополнительному кальцию томаты быстрее наберут цвет и сахаристость, а плоды не будут трескаться. Кроме того, кальций повышает лежкость и транспортабельность томатов.

Также можно опрыскивать листья томатов раствором кальция. Это усилит насыщение растений этим важным элементом.

Таким образом, простой и доступный аптечный кальций может значительно ускорить созревание томатов. Это отличное решение для регионов с коротким летом или для тех, кто хочет получить ранние плоды.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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