Вы можете вырастить ананас самостоятельно как в открытом грунте, так и в помещении.
Выращивайте ананас на солнечном месте в помещении или в контейнере в саду. Зимой растение следует заносить в помещение, чтобы защитить его от холода.
Посадите дерево в хорошо дренированную, суглинистую и песчаную почву с pH от 4,5 до 6,5. Для выращивания хорошо подходит смесь кактусовой и цитрусовой почвы. Плод созревает в течение 7 месяцев.
Важно подкармливать растение один раз в месяц. Для этого используют сбалансированное удобрение с магнием до появления цветков. Затем подкармливайте растение каждые две недели.
Поливайте и опрыскивайте ананас два раза в неделю во время активного роста, и один раз в неделю зимой. Следите за тем, чтобы уровень влажности почвы не был слишком высоким.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.