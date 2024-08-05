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Экзотический фрукт: как посадить и вырастить ананас

Советы, как выращивать ананас

1:05
Садоводство

Вы можете вырастить ананас самостоятельно как в открытом грунте, так и в помещении.

Советы, как выращивать ананас
Фото: unsplash.com by Pineapple Supply Co, PDM

Как правильно посадить ананас

Выращивайте ананас на солнечном месте в помещении или в контейнере в саду. Зимой растение следует заносить в помещение, чтобы защитить его от холода.

Посадите дерево в хорошо дренированную, суглинистую и песчаную почву с pH от 4,5 до 6,5. Для выращивания хорошо подходит смесь кактусовой и цитрусовой почвы. Плод созревает в течение 7 месяцев.

Как ухаживать за ананасом

Важно подкармливать растение один раз в месяц. Для этого используют сбалансированное удобрение с магнием до появления цветков. Затем подкармливайте растение каждые две недели.

Поливайте и опрыскивайте ананас два раза в неделю во время активного роста, и один раз в неделю зимой. Следите за тем, чтобы уровень влажности почвы не был слишком высоким.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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