Почему гниют кабачки: 4 причины, которые легко устранить простыми средствами

Выращивая кабачки многие сталкиваются с неприятным явлением — гниением плодов. Справиться с вершинной гнилью можно если вовремя обнаружить проблему и принять необходимые меры.
Причиной появления вершинной гнили кабачков может быть недостаток кальция, бора или йода. Чтобы восполнить недостаток кальция, можно использовать кальциевую селитру — 15 мл на 10 литров воды.
Для борьбы с недостатком бора, когда плод гниёт у основания, можно опрыскивать растения раствором борной кислоты — 2 г на 10 литров воды.
А при недостатке йода, при котором плод гниёт целиком, можно добавить 30 капель йода на 10 литров воды.
Также стоит обратить внимание на загущенность растений. В этом случае нужно удалить лишние листья, оставив только стебель, а также удалить венчик на плодах.
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