Почему гниют кабачки: 4 причины, которые легко устранить простыми средствами

Причиной гниения кабачков может быть недостаток кальция, бора или йода

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивая кабачки многие сталкиваются с неприятным явлением — гниением плодов. Справиться с вершинной гнилью можно если вовремя обнаружить проблему и принять необходимые меры.

Фото: flickr.com by Jeremy Keith, CC BY 2.0

Причиной появления вершинной гнили кабачков может быть недостаток кальция, бора или йода. Чтобы восполнить недостаток кальция, можно использовать кальциевую селитру — 15 мл на 10 литров воды.

Для борьбы с недостатком бора, когда плод гниёт у основания, можно опрыскивать растения раствором борной кислоты — 2 г на 10 литров воды.

А при недостатке йода, при котором плод гниёт целиком, можно добавить 30 капель йода на 10 литров воды.

Также стоит обратить внимание на загущенность растений. В этом случае нужно удалить лишние листья, оставив только стебель, а также удалить венчик на плодах.