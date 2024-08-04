Какие растения нельзя сажать рядом с яблоней: правила и рекомендации

Яблоня совместима не со всеми деревьями. Важно знать о хороших и плохих соседях в садоводстве.
Крыжовник и черная смородина, растущие возле яблони, негативно влияют на рост и развитие плодов.
Также следует быть осторожным при посадке огородных культур, таких как тополя, каштаны, сирень и бузина рядом с яблоней.
Кроме того, избегайте выращивания рядом с яблоней барбариса, калины, розы и можжевельника. Пихту, как и другие хвойные породы, не рекомендуется высаживать рядом с яблоней. Дело в том, что пихта сильно закисляет почву. Не сажайте рядом с яблоней вишню, черешню и персики, так как эти деревья будут отнимать у яблони питательные вещества.
Яблоня хорошо совместима с малиной и сливой. Клен и ясень выделяют в воздух фитонциды, которые защищают яблоню от яблонной плодожорки.
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