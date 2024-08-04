Какие растения нельзя сажать рядом с яблоней: правила и рекомендации

Названы растения, которые не стоит сажать рядом с яблоней

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яблоня совместима не со всеми деревьями. Важно знать о хороших и плохих соседях в садоводстве.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0

Что нельзя сажать рядом с яблоней

Крыжовник и черная смородина, растущие возле яблони, негативно влияют на рост и развитие плодов.

Также следует быть осторожным при посадке огородных культур, таких как тополя, каштаны, сирень и бузина рядом с яблоней.

Кроме того, избегайте выращивания рядом с яблоней барбариса, калины, розы и можжевельника. Пихту, как и другие хвойные породы, не рекомендуется высаживать рядом с яблоней. Дело в том, что пихта сильно закисляет почву. Не сажайте рядом с яблоней вишню, черешню и персики, так как эти деревья будут отнимать у яблони питательные вещества.

С какими фруктовыми деревьями совместимы яблони

Яблоня хорошо совместима с малиной и сливой. Клен и ясень выделяют в воздух фитонциды, которые защищают яблоню от яблонной плодожорки.