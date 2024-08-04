Хотите вырастить идеальную морковь? Не пропустите этот важный агроприём в августе

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Вот как нужно подкормить сейчас морковку в огороде

1:24
Садоводство » Овощи

Идеальная морковка — мечта любого огородника. Но для того, чтобы вырастить действительно достойный урожай, нужно не только правильно подготовить почву, но и подкормить культуру в самый важный период — в августе.

Вот как нужно подкормить сейчас морковку в огороде
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Почему именно август?

Август — это ключевое время для формирования корнеплода моркови. В этот период корни активно нарастают в длину и ширину, накапливая сахара и придавая овощу сладкий вкус. Именно сейчас, с помощью грамотной подкормки, можно добиться желаемого результата.

Что выбрать?

Для увеличения размера и сахаристости моркови лучше всего использовать жидкие или гранулированные минеральные удобрения с повышенным содержанием калия. Хорошо зарекомендовали себя такие препараты, как:

  • калимагнезия;
  • сульфат калия;
  • комплексное удобрение "Кемира".

Дозировка и способ внесения

Подкормку стоит вносить в почву под корень растений, в 2-3 приема с интервалом в 7-10 дней. Количество удобрений рассчитывайте по инструкции на упаковке, ориентируясь на площадь грядки.

Избегайте передозировки — это может привести к ожогу корневой системы.

Также не забывайте регулярно рыхлить междурядья и окучивать основание растений. Это будет способствовать лучшему развитию корнеплодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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