Хотите вырастить идеальную морковь? Не пропустите этот важный агроприём в августе

Идеальная морковка — мечта любого огородника. Но для того, чтобы вырастить действительно достойный урожай, нужно не только правильно подготовить почву, но и подкормить культуру в самый важный период — в августе.
Август — это ключевое время для формирования корнеплода моркови. В этот период корни активно нарастают в длину и ширину, накапливая сахара и придавая овощу сладкий вкус. Именно сейчас, с помощью грамотной подкормки, можно добиться желаемого результата.
Для увеличения размера и сахаристости моркови лучше всего использовать жидкие или гранулированные минеральные удобрения с повышенным содержанием калия. Хорошо зарекомендовали себя такие препараты, как:
Подкормку стоит вносить в почву под корень растений, в 2-3 приема с интервалом в 7-10 дней. Количество удобрений рассчитывайте по инструкции на упаковке, ориентируясь на площадь грядки.
Избегайте передозировки — это может привести к ожогу корневой системы.
Также не забывайте регулярно рыхлить междурядья и окучивать основание растений. Это будет способствовать лучшему развитию корнеплодов.
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