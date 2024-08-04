Чем и как подкармливать яблони и груши в конце лета? Советы для отличного урожая

Подкормка фруктовых деревьев: выбираем лучшие удобрения

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Именно сейчас, в августе, яблони и груши готовятся к зиме, накапливая питательные вещества для будущего сезона. Поэтому правильная и своевременная подкормка является ключевым моментом ухода за ними в конце лета.

Фото: Own work by Glysiak, CC BY-SA 4.0

Опытные садоводы рекомендуют следующие виды удобрений для яблонь и груш в августе:

Калийные

Калий играет важную роль в закладке плодовых почек, повышает зимостойкость деревьев и качество будущего урожая. Идеальный вариант — сернокислый калий или древесная зола. Норма внесения — 100-150 г на взрослое дерево.

Фосфорные

Фосфор стимулирует образование корневой системы и развитие плодовых почек. Хорошо подходят суперфосфат или преципитат. Дозировка — 50-100 г.

Органические

Перегной, компост, навоз не только питают почву, но и улучшают ее структуру. Вносите 5-10 кг органики под каждое дерево.

Минеральные

Комплексные минеральные удобрения, содержащие макро- и микроэлементы, тоже будут полезны. Дозировку определяйте по инструкции.

Важно: подкормки следует вносить в приствольный круг, аккуратно перекапывая почву. Не допускайте попадания удобрений на штамб и ветви.