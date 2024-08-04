Чем и как подкармливать яблони и груши в конце лета? Советы для отличного урожая

Именно сейчас, в августе, яблони и груши готовятся к зиме, накапливая питательные вещества для будущего сезона. Поэтому правильная и своевременная подкормка является ключевым моментом ухода за ними в конце лета.
Опытные садоводы рекомендуют следующие виды удобрений для яблонь и груш в августе:
Калий играет важную роль в закладке плодовых почек, повышает зимостойкость деревьев и качество будущего урожая. Идеальный вариант — сернокислый калий или древесная зола. Норма внесения — 100-150 г на взрослое дерево.
Фосфор стимулирует образование корневой системы и развитие плодовых почек. Хорошо подходят суперфосфат или преципитат. Дозировка — 50-100 г.
Перегной, компост, навоз не только питают почву, но и улучшают ее структуру. Вносите 5-10 кг органики под каждое дерево.
Комплексные минеральные удобрения, содержащие макро- и микроэлементы, тоже будут полезны. Дозировку определяйте по инструкции.
Важно: подкормки следует вносить в приствольный круг, аккуратно перекапывая почву. Не допускайте попадания удобрений на штамб и ветви.
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