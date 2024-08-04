Пионы — одни из самых красивых и изысканных цветов. Их яркие, пышные соцветия радуют глаз и долго сохраняют свежесть. Но для получения действительно обильного и продолжительного цветения требуется правильный уход за этими растениями. Рассмотрим основные секреты, которые помогут вырастить идеальные пионы.
Пионы предпочитают солнечные, но защищенные от ветра участки сада. Идеальный вариант — легкая полутень. Они также требовательны к плодородию почвы, предпочитая нейтральные или слабокислые суглинки с высоким содержанием органики.
Лучшее время для посадки — с августа по октябрь. Заглубляйте корневища на 5-10 см, следя, чтобы почки не были засыпаны землей. Расстояние между растениями должно быть не менее 80 см.
Ранней весной нужно аккуратно удалить прошлогодние побеги, оставив нетронутыми только молодые почки. Это стимулирует пышное и равномерное цветение.
Пионам требуется обильный полив, особенно во время цветения и в засушливое время. Подкармливайте их комплексными минеральными удобрениями весной и органикой осенью.
Пионы могут страдать от серой гнили, ржавчины, мучнистой росы. Своевременная обработка фунгицидами предотвратит эти проблемы. Также важно регулярно убирать опавшие листья.
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь