От выбора участка до борьбы с вредителями — как вырастить пионы мечты

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Добиваемся изобилия цветов: основные правила ухода за пионами

1:41
Садоводство » Цветы

Пионы — одни из самых красивых и изысканных цветов. Их яркие, пышные соцветия радуют глаз и долго сохраняют свежесть. Но для получения действительно обильного и продолжительного цветения требуется правильный уход за этими растениями. Рассмотрим основные секреты, которые помогут вырастить идеальные пионы.

Добиваемся изобилия цветов: основные правила ухода за пионами
Фото: commons.wikimedia.org by Gil-Estel, CC BY 3.0

Выбор места посадки

Пионы предпочитают солнечные, но защищенные от ветра участки сада. Идеальный вариант — легкая полутень. Они также требовательны к плодородию почвы, предпочитая нейтральные или слабокислые суглинки с высоким содержанием органики.

Когда и как сажать пионы

Лучшее время для посадки — с августа по октябрь. Заглубляйте корневища на 5-10 см, следя, чтобы почки не были засыпаны землей. Расстояние между растениями должно быть не менее 80 см.

Весенняя обрезка пионов

Ранней весной нужно аккуратно удалить прошлогодние побеги, оставив нетронутыми только молодые почки. Это стимулирует пышное и равномерное цветение.

Правильный полив и подкормка

Пионам требуется обильный полив, особенно во время цветения и в засушливое время. Подкармливайте их комплексными минеральными удобрениями весной и органикой осенью.

Защита от вредителей и болезней

Пионы могут страдать от серой гнили, ржавчины, мучнистой росы. Своевременная обработка фунгицидами предотвратит эти проблемы. Также важно регулярно убирать опавшие листья.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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