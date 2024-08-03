От полива до обрезки: какие ошибки в августовском уходе за смородиной допускают дачники

Август — важный месяц для ухода за смородиной на даче. От правильного ухода в этот период зависит состояние куста и будущий урожай ягод. К сожалению, многие дачники допускают ряд распространенных ошибок, которые негативно сказываются на растениях.
1. Отсутствие или недостаточный полив
Смородина очень требовательна к влаге, особенно в летние месяцы. Если в августе вы забудете поливать кусты, ягоды могут мельчать, а листья — становиться сухими и желтеть.
2. Несвоевременная обрезка
После плодоношения смородине необходима омолаживающая обрезка. Если вы пропустили этот важный этап, куст будет стареть и постепенно терять продуктивность.
3. Игнорирование борьбы с вредителями
Август — время активности многих вредителей смородины, таких как почковый клещ, тля или смородинная листовертка. Если не принимать меры, они могут существенно навредить кустам.
4. Неправильное внесение удобрений
Подкормку смородине лучше вносить в начале августа. Но многие дачники либо вовсе упускают этот этап, либо применяют неподходящие удобрения.
5. Недостаточное мульчирование
Мульчирование приствольного круга смородины улучшает влагозарядку и подавляет рост сорняков. Пренебрежение этой процедурой может привести к ухудшению состояния куста.
Не забывайте также регулярно осматривать кусты и вовремя принимать необходимые меры.
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