От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке

Если вы заметили, что ваши помидоры начали темнеть и буреть, это может говорить о наличии серьезной проблемы. Разберёмся, что делать в таких случаях и как спасти урожай.
Фото: flickr.com by Scot Nelson, PDM
Основные причины почернения плодов
Самые распространенные причины потемнения помидоров:
Фитофтороз — опасное грибковое заболевание, при котором плоды сначала буреют, а потом покрываются белым налетом. Причина — повышенная влажность и недостаток воздуха.
Избыток солей в почве. Переизбыток минеральных веществ, особенно хлора, натрия и серы, может привести к потемнению и деформации помидоров.
Недостаток влаги. Если растениям не хватает воды, плоды станут сморщенными, дряблыми и темными.
Механические повреждения плодов. Даже небольшие ушибы и царапины могут стать причиной потемнения и гниения томатов.
Что делать, если помидоры чернеют?
Прежде всего, необходимо определить первопричину проблемы. Если это заболевание, требуется обработка фунгицидными препаратами. Если дело в некачественной почве — внесите органические удобрения. Если плоды темнеют из-за нехватки воды — усильте полив.
Также стоит обратить внимание на следующее:
Регулярно осматривайте и собирайте созревшие плоды, чтобы предотвратить их порчу.
Удаляйте пораженные участки и не оставляйте их рядом с остальными томатами.
Позаботьтесь о хорошей циркуляции воздуха вокруг кустов.