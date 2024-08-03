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От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке

Определяем проблему и принимаем меры по спасению чернеющих томатов

1:39
Садоводство » Вредители и болезни

Если вы заметили, что ваши помидоры начали темнеть и буреть, это может говорить о наличии серьезной проблемы. Разберёмся, что делать в таких случаях и как спасти урожай.

Определяем проблему и принимаем меры по спасению чернеющих томатов
Фото: flickr.com by Scot Nelson, PDM

Основные причины почернения плодов

Самые распространенные причины потемнения помидоров:

  • Фитофтороз — опасное грибковое заболевание, при котором плоды сначала буреют, а потом покрываются белым налетом. Причина — повышенная влажность и недостаток воздуха.
  • Избыток солей в почве. Переизбыток минеральных веществ, особенно хлора, натрия и серы, может привести к потемнению и деформации помидоров.
  • Недостаток влаги. Если растениям не хватает воды, плоды станут сморщенными, дряблыми и темными.
  • Механические повреждения плодов. Даже небольшие ушибы и царапины могут стать причиной потемнения и гниения томатов.

Что делать, если помидоры чернеют?

Прежде всего, необходимо определить первопричину проблемы. Если это заболевание, требуется обработка фунгицидными препаратами. Если дело в некачественной почве — внесите органические удобрения. Если плоды темнеют из-за нехватки воды — усильте полив.

Также стоит обратить внимание на следующее:

  • Регулярно осматривайте и собирайте созревшие плоды, чтобы предотвратить их порчу.
  • Удаляйте пораженные участки и не оставляйте их рядом с остальными томатами.
  • Позаботьтесь о хорошей циркуляции воздуха вокруг кустов.
  • Не допускайте механических повреждений плодов.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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