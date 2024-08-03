От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке

Определяем проблему и принимаем меры по спасению чернеющих томатов

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Если вы заметили, что ваши помидоры начали темнеть и буреть, это может говорить о наличии серьезной проблемы. Разберёмся, что делать в таких случаях и как спасти урожай.

Фото: flickr.com by Scot Nelson, PDM

Основные причины почернения плодов

Самые распространенные причины потемнения помидоров:

Фитофтороз — опасное грибковое заболевание, при котором плоды сначала буреют, а потом покрываются белым налетом. Причина — повышенная влажность и недостаток воздуха.

Избыток солей в почве. Переизбыток минеральных веществ, особенно хлора, натрия и серы, может привести к потемнению и деформации помидоров.

Недостаток влаги. Если растениям не хватает воды, плоды станут сморщенными, дряблыми и темными.

Механические повреждения плодов. Даже небольшие ушибы и царапины могут стать причиной потемнения и гниения томатов.

Что делать, если помидоры чернеют?

Прежде всего, необходимо определить первопричину проблемы. Если это заболевание, требуется обработка фунгицидными препаратами. Если дело в некачественной почве — внесите органические удобрения. Если плоды темнеют из-за нехватки воды — усильте полив.

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