Медведки на огороде? Вот что вам нужно сделать, чтобы избавиться от них раз и навсегда

Как избавиться от медведки на огороде

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Медведка — это вредное насекомое, которое может нанести значительный ущерб вашему огороду, поедая корни растений и повреждая их.

Фото: commons.wikimedia.org by JorritvWamelimage, CC BY-SA 3.0

Создайте ловушки для медведок, используя простые подручные материалы. Вырежьте несколько картофелин на половинки и поместите их в землю возле заражённых участков. Медведки будут привлекаться к картофелю, и вы сможете легко их извлечь.

Воспользуйтесь готовыми приманками для медведок, которые можно найти в садоводческих магазинах. Они содержат вещества, привлекающие медведок, которые затем погибают после употребления приманки.

Глубокая обработка почвы может помочь уничтожить медведок и их яйца. Вспахивайте участок на глубину не менее 20 см, особенно в тех местах, где вы замечали медведок.

Попробуйте натуральные репелленты. Например, молотая зола или древесная зола, рассыпанная по поверхности почвы, может помочь отпугнуть этих вредителей. Также помогает использование настоев из чеснока или лука.