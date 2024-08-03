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Как я избавился от муравейника на даче за один день: методы, которые работают

Лучший метод избавления от муравейника на даче

1:08
Садоводство

Если вы обнаружили муравейник на даче, важно подойти к проблеме осознано и эффективно, чтобы минимизировать ущерб и сохранить экосистему вашего сада. 

Лучший метод избавления от муравейника на даче
Фото: commons.wikimedia.org by Marcus33, CC BY-SA 3.0

Первым шагом является нахождение муравейника. Обычно муравьи строят свои гнёзда в земляных холмиках или под камнями и древесиной. Обратите внимание на места, где муравьи активно передвигаются.

Чтобы избежать использования химических средств, попробуйте натуральные методы.

Смешайте соль с водой и уксусом и налейте эту смесь на муравейник. Соль и уксус помогут обезвредить муравьёв и уничтожить их гнездо.

Рассыпьте лавровые листья вокруг муравейника. Муравьи не переносят их запах и могут покинуть гнездо.

Эти специи действуют как естественные репелленты. Насыпьте их вокруг муравейника.

Убедитесь, что на даче нет крошек и пищевых остатков, которые могут привлечь муравьёв. Эти насекомые любят влажные места. Следите за тем, чтобы не было утечек воды и излишней влажности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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