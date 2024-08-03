Малина-гигант: секреты выращивания впечатляющего кустарника, похожего на дерево

Как превратить свой сад в малиновую рощу

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Малиновое дерево — мечта многих садоводов. Хотя это растение не является деревом в привычном понимании, а представляет собой высокий, древовидный кустарник, оно способно стать настоящей изюминкой вашего сада.

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM

Что это за растение?

Малиновое дерево — это кустарник, относящийся к семейству розовых. Родом он из Северной Америки, но прекрасно себя чувствует и в средней полосе России.

Главная его особенность — гигантские размеры по сравнению с обычной малиной. Куст может достигать 2-3 метров в высоту и образовывать разветвлённую крону, напоминающую миниатюрное деревце.

Листва малинового дерева очень декоративна: крупные, до 15 см, пальчатораздельные листья окрашиваются осенью в яркие оранжево-красные тона. А в период цветения куст усыпан крупными (до 5 см) белыми, розовеющими со временем, цветками.

Плоды малинового дерева также впечатляют — это вкусная сладкая малина размером с клубнику. Правда, урожайность кустарника невелика по сравнению с его декоративными качествами.

Как вырастить малиновое дерево

Выращивание малинового дерева не представляет особых сложностей, если соблюдать некоторые правила.

Выбор посадочного материала

Предпочтительнее покупать саженцы, выращенные в питомниках, а не размножать растение самостоятельно. Саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему и побеги.

Посадка

Кустарник светолюбив, поэтому участок для посадки нужно выбирать солнечный. Почва должна быть хорошо дренированной и умеренно плодородной. Посадку проводят весной или осенью, заглубляя корневую шейку на 5-7 см.

Уход

В первые годы жизни молодое растение нуждается в регулярном поливе и подкормках. Можно вносить комплексные минеральные удобрения 2-3 раза за сезон. Также рекомендуется мульчировать приствольный круг торфом или древесной корой.

Обрезка

Для формирования красивой кроны и повышения урожайности куст нуждается в регулярной обрезке. Удаляют старые, одревесневшие побеги, а также загущающие центр растения ветви.

Укрытие на зиму

В регионах с суровыми зимами малиновое дерево требует укрытия на холодный период. Для этого куст окучивают, а верхушку обвязывают лапником или нетканым материалом.

Следуя этим несложным агротехническим приемам, вы без труда вырастите у себя на участке настоящее малиновое дерево, которое будет радовать ваш взгляд красотой и урожаем на протяжении многих лет.