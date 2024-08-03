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Что делать, если грядки затоплены: эффективные методы борьбы с последствиями избыточного увлажнения

Как минимизировать потери, если ваш участок ушел под воду

2:10
Садоводство » Советы

Нередко случаются ситуации, когда в результате сильных дождей или разлива близлежащих водоемов, грядки вашего огорода оказываются затопленными. Как действовать в такой ситуации, чтобы спасти урожай?

Как минимизировать потери, если ваш участок ушел под воду
Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, CC BY 2.0

Определение сроков снижения уровня воды

Первым делом необходимо оценить, насколько критичным является уровень затопления. Если вода стоит на участке не больше 2-3 дней, то для большинства овощных культур это не представляет большой опасности. Но если переизбыток влаги сохраняется дольше, это может серьезно навредить растениям.

Важно внимательно наблюдать за ситуацией и прогнозировать, когда вода начнет уходить. Это позволит вовремя принять необходимые меры.

Отвод лишней воды

Если вода стоит долго и не уходит самостоятельно, нужно заняться отводом лишней влаги. Для этого можно прорыть канавы и траншеи, чтобы обеспечить отток воды с участка. Также можно использовать помпы или насосы.

Повышение грядок

Чтобы защитить растения от избыточного увлажнения, можно соорудить временные грядки, насыпав на затопленные участки слой плодородной почвы, торфа или компоста. Это позволит корневой системе получать необходимое количество кислорода.

Обработка фунгицидами

Застой воды на участке создает благоприятные условия для развития различных грибковых заболеваний. Для профилактики рекомендуется обработать растения фунгицидными препаратами. Это поможет защитить их от гнили и других болезней.

Подкормка и рыхление

Как только вода начнет уходить, растениям потребуется дополнительная подкормка минеральными удобрениями. Это поможет компенсировать потерю питательных веществ. Также важно провести рыхление почвы, чтобы улучшить доступ кислорода к корням.

Удаление пораженных растений

К сожалению, некоторые растения могут не пережить длительное затопление. Их нужно будет удалить, чтобы не допустить распространения болезней на оставшиеся культуры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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