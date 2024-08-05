Узнайте, как за 3 дня увеличить урожай кабачков до рекордного уровня

Чем подкормить кабачки

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кабачки относятся к культурам, которые способны дать хороший урожай даже на бедной почве и без дополнительных удобрений. Тем не менее, использование плодородной земли и правильно подобранных удобрений может продлить период плодоношения до середины октября.

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Это позволит вам накопить значительное количество овощей.

Чем же стоит подкормить кабачки?

Существует простая, доступная и эффективная подкормка, которая может значительно повысить урожайность.

Для её приготовления очистите шесть луковиц и положите шелуху в большую ёмкость. Затем добавьте немного измельчённой крапивы.

Залейте смесь водой так, чтобы она была полностью покрыта. Оставьте на 72 часа, затем процедите раствор. Добавьте большую ложку сахара и 10 граммов дрожжей, перемешайте и дайте настояться ещё 24 часа.

Полученный концентрат разбавьте десятью литрами воды и используйте для полива. Считается, что такая подкормка значительно увеличивает урожайность кабачков.