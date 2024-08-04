Роковая ошибка садоводов: какие культуры уничтожат ваши туи

Не сажайте эти растения рядом с туей

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Будут ли туи хорошо расти на вашем участке, зависит от того, какие культуры находятся рядом с ними.

Фото: commons.wikimedia.org by Athantor, CC BY-SA 4.0

Давайте выясним, какие растения не рекомендуется сажать возле туи.

Что нельзя сажать рядом с туей

Поскольку туи предпочитают слабокислую почву, не следует высаживать рядом с ними растения, которые предпочитают щелочную среду.

Рядом с туей не рекомендуется выращивать такие растения, как фиалки, лаванда, самшит, каменная роза, герань, колокольчики и гвоздики.

Из овощных культур лучше избегать соседства с капустой, огурцами, фасолью, тыквами и клубникой.

Кроме того, не стоит размещать туи рядом с плодовыми деревьями и кустарниками, так как туи выделяют фитонциды, которые могут снижать урожайность.

Оптимальное расстояние между туями и плодовыми деревьями или кустарниками должно составлять не менее 6 метров.