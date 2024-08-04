Роковая ошибка садоводов: какие культуры уничтожат ваши туи

Будут ли туи хорошо расти на вашем участке, зависит от того, какие культуры находятся рядом с ними.
Давайте выясним, какие растения не рекомендуется сажать возле туи.
Что нельзя сажать рядом с туей
Поскольку туи предпочитают слабокислую почву, не следует высаживать рядом с ними растения, которые предпочитают щелочную среду.
Рядом с туей не рекомендуется выращивать такие растения, как фиалки, лаванда, самшит, каменная роза, герань, колокольчики и гвоздики.
Из овощных культур лучше избегать соседства с капустой, огурцами, фасолью, тыквами и клубникой.
Кроме того, не стоит размещать туи рядом с плодовыми деревьями и кустарниками, так как туи выделяют фитонциды, которые могут снижать урожайность.
Оптимальное расстояние между туями и плодовыми деревьями или кустарниками должно составлять не менее 6 метров.
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