Эксперт раскрывает: что сажать в августе, чтобы удивить соседей осенним изобилием

Что можно посадить на даче в августе

Август традиционно ассоциируется с уборкой урожая, а не с посевом и посадкой. Однако опытные огородники придерживаются иного мнения. Они считают, что с освобождением грядок появляется возможность не только получить быстрый второй урожай, но и заложить основу для следующего года. Правы ли они?

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Агроном Елена Горбунова подтверждает:

— Конечно, правы! Август — отличное время для посева некоторых культур, не только зелени, урожай которой можно собирать несколько раз за сезон, даже в неблагоприятных условиях.

Например, можно начать с салатов, особенно с популярного у дачников латука. Его можно есть уже через 30-40 дней после посадки, и прохладная погода ему только на пользу. Для августовского посева подойдут такие сорта, как Робин, Хрустящий витамин, Гранд, Жар-птица и другие.

Другим удачным кандидатом для августовских посадок является руккола, ставшая популярной на российских дачах. При достаточном поливе она будет расти отлично. Для наших широт подойдут сорта Рокет, Сицилия и Корсика.

Также можно посадить более "солидные" культуры, такие как белокочанная капуста и пак-чой, но только скороспелых или ультраскороспелых сортов и гибридов. Для белокочанной капусты подойдут сорта Бинго, Гермес и гибрид F1 Казачок, а для пак-чой — Веснянка и Ласточка.

Не стоит забывать и про редьку, которая особенно полезна при холодных зимах. Сорта Ладушка и Сударушка отлично подходят для августовского посева и могут быть посажены на место убранных огурцов.

Наконец, редис тоже может быть посажен в августе. Хотя выбор сортов не так велик, такие, как Жара и Ранний красный, могут порадовать своими вкусовыми качествами ещё до осенних холодов.