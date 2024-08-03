Какие овощи нельзя сажать рядом с вишней: правила и рекомендации

Рядом с вишней нельзя сажать яблоню

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все деревья и растения подходят для выращивания рядом с вишней. Некоторые из них могут испортить урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, CC BY-SA 3.0

Что нельзя сажать рядом с вишней

Вишневое дерево чаще болеет и хуже плодоносит рядом с яблоней. Это связано с тем, что обе культуры страдают от монилиоза. Это грибковое заболевание, которое способно уничтожить весь урожай вишни и яблони.

Хвойные растения и раскидистые деревья также не подходят в качестве соседей для вишневого дерева. Опытные садоводы также не рекомендуют сажать рядом с вишней клубнику и пасленовые культуры. Это картофель, помидоры, баклажаны, перец.

Что можно вырастить рядом с вишней

Для получения урожаев спелой вишни дереву необходим солнечный свет. Даже в рассеянной тени вишневое дерево будет плохо расти. Кроме того, вишня боится холодных ветров и сквозняков, поэтому нужно заранее обеспечить защиту от этого.

Рядом с вишней будут хорошо расти такие растения, как базилик, петрушка, укроп и другая листовая зелень. Кроме того, рядом с деревом можно посадить низкорослые многолетники. Например, для этого хорошо подходят подснежники, ландыши, первоцветы, фиалки, медуница, хоста, бархатцы, календула.