Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе

Обеспечьте томатам идеальные условия: 4 правила полива, которые вам нужно знать

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Август — ключевой месяц для ухода за томатами. В это время начинается период активного плодоношения, и от правильного полива будет зависеть качество и количество будущего урожая. Если вы хотите получить максимальную отдачу от своих томатных грядок, обязательно следуйте этим четырем важным правилам полива.

Фото: Own work by Sanjay Acharya, CC BY-SA 3.0

Правило 1. Поливайте регулярно и обильно

Томаты в августе очень нуждаются в регулярном и обильном поливе. Они потребляют большое количество влаги для завязывания и налива плодов. Рекомендуется поливать растения 2-3 раза в неделю, расходуя по 5-10 литров воды на куст. Это позволит избежать иссушения почвы и стресса для растений.

Правило 2. Поливайте только в утренние или вечерние часы

Старайтесь поливать томаты в утренние или вечерние часы, когда солнце не так активно. В жаркий полдень полив может вызвать ожоги листьев. Кроме того, вода лучше впитается в почву, если поливать в более прохладное время суток.

Правило 3. Поливайте только под корень

Важно поливать томаты строго под корень, избегая попадания воды на листья и стебли. Это позволит свести к минимуму риск развития грибковых заболеваний. Для этого можно использовать лейку с длинным носиком или систему капельного полива.

Правило 4. Мульчируйте почву

После каждого полива обязательно мульчируйте почву вокруг кустов томатов. Это поможет сохранить влагу в грунте и предотвратить образование корки. Подойдут любые органические мульчирующие материалы — солома, опилки, скошенная трава.

Следуя этим четырем простым, но важным правилам полива, вы сможете обеспечить томатам оптимальные условия для роста и плодоношения в августе. Это залог обильного и качественного урожая!