Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалист Лангауэр: как правильное питание помогает сохранить упругость груди
Водители отмечают значительное увеличение цен на автозапчасти и услуги автосервисов
Китай лидирует в мире по добыче важнейших полезных ископаемых
Рекомендации эксперта Дуйгана: как вернуться в форму после отпуска
В России установят новые правила прописки на жилплощади
За треш-стримы с животными будут штрафовать на 1 миллион рублей
Генетики раскрыли, как доисторические мигранты адаптировались к холоду в Европе
Польза плавания для человека
НОК Казахстана недоволен результатом боя Базарбайулы
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе

Обеспечьте томатам идеальные условия: 4 правила полива, которые вам нужно знать

1:58
Садоводство » Овощи

Август — ключевой месяц для ухода за томатами. В это время начинается период активного плодоношения, и от правильного полива будет зависеть качество и количество будущего урожая. Если вы хотите получить максимальную отдачу от своих томатных грядок, обязательно следуйте этим четырем важным правилам полива.

Обеспечьте томатам идеальные условия: 4 правила полива, которые вам нужно знать
Фото: Own work by Sanjay Acharya, CC BY-SA 3.0

Правило 1. Поливайте регулярно и обильно

Томаты в августе очень нуждаются в регулярном и обильном поливе. Они потребляют большое количество влаги для завязывания и налива плодов. Рекомендуется поливать растения 2-3 раза в неделю, расходуя по 5-10 литров воды на куст. Это позволит избежать иссушения почвы и стресса для растений.

Правило 2. Поливайте только в утренние или вечерние часы

Старайтесь поливать томаты в утренние или вечерние часы, когда солнце не так активно. В жаркий полдень полив может вызвать ожоги листьев. Кроме того, вода лучше впитается в почву, если поливать в более прохладное время суток.

Правило 3. Поливайте только под корень

Важно поливать томаты строго под корень, избегая попадания воды на листья и стебли. Это позволит свести к минимуму риск развития грибковых заболеваний. Для этого можно использовать лейку с длинным носиком или систему капельного полива.

Правило 4. Мульчируйте почву
После каждого полива обязательно мульчируйте почву вокруг кустов томатов. Это поможет сохранить влагу в грунте и предотвратить образование корки. Подойдут любые органические мульчирующие материалы — солома, опилки, скошенная трава.

Следуя этим четырем простым, но важным правилам полива, вы сможете обеспечить томатам оптимальные условия для роста и плодоношения в августе. Это залог обильного и качественного урожая!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов
Исследование выявило самые грязные пляжи Сочи
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Часть выпущенной ВСУ ракеты ATACMS упала на жилой дом в Севастополе. Снаряд пробила крышу девятиэтажки
Часть выпущенной ВСУ ракеты ATACMS упала на жилой дом в Севастополе. Снаряд пробила крышу девятиэтажки
Последние материалы
Водители отмечают значительное увеличение цен на автозапчасти и услуги автосервисов
Китай лидирует в мире по добыче важнейших полезных ископаемых
Рекомендации эксперта Дуйгана: как вернуться в форму после отпуска
В России установят новые правила прописки на жилплощади
Обеспечьте томатам идеальные условия: 4 правила полива, которые вам нужно знать
За треш-стримы с животными будут штрафовать на 1 миллион рублей
Генетики раскрыли, как доисторические мигранты адаптировались к холоду в Европе
Польза плавания для человека
НОК Казахстана недоволен результатом боя Базарбайулы
Тефтельки в томатном соусе: беспроигрышное горячее, которое нравится всем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников