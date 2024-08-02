Огурцы желтеют? Эти ошибки могут стоить вам урожая

Что делать, если пожелтели листья огурцов

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пожелтение листьев огурцов — распространённая проблема, с которой сталкиваются садоводы. Это может быть вызвано несколькими факторами, и важно быстро определить причину, чтобы спасти растение.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Hummert, CC BY-SA 3.0

Одной из основных причин пожелтения листьев является неправильный полив. Огурцы требуют регулярного увлажнения, но избыток или недостаток воды может привести к стрессу для растения. Убедитесь, что почва влажная, но не заболоченная. Регулярно проверяйте уровень влаги и корректируйте полив в зависимости от погодных условий.

Огурцы нуждаются в достаточном количестве солнечного света — минимум 6-8 часов в день. Если ваши растения растут в тенистом месте, это может быть причиной пожелтения листьев. Переместите растения на более светлое место или обеспечьте дополнительное освещение.

Вредители, такие как тля или паутинный клещ, могут вызывать пожелтение листьев. Осмотрите растения на наличие насекомых и следов их деятельности. Если вы обнаружили вредителей, используйте инсектициды или натуральные средства, такие как мыльный раствор.

Недостаток питательных веществ, особенно азота, может также привести к пожелтению листьев. Подкормите растения сбалансированным удобрением, следуя инструкциям на упаковке. Избегайте переудобрения, так как это может навредить растениям.