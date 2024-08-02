Огурцы желтеют? Эти ошибки могут стоить вам урожая

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Что делать, если пожелтели листья огурцов

1:29
Садоводство

Пожелтение листьев огурцов — распространённая проблема, с которой сталкиваются садоводы. Это может быть вызвано несколькими факторами, и важно быстро определить причину, чтобы спасти растение.

Что делать, если пожелтели листья огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Hummert, CC BY-SA 3.0

Одной из основных причин пожелтения листьев является неправильный полив. Огурцы требуют регулярного увлажнения, но избыток или недостаток воды может привести к стрессу для растения. Убедитесь, что почва влажная, но не заболоченная. Регулярно проверяйте уровень влаги и корректируйте полив в зависимости от погодных условий.

Огурцы нуждаются в достаточном количестве солнечного света — минимум 6-8 часов в день. Если ваши растения растут в тенистом месте, это может быть причиной пожелтения листьев. Переместите растения на более светлое место или обеспечьте дополнительное освещение.

Вредители, такие как тля или паутинный клещ, могут вызывать пожелтение листьев. Осмотрите растения на наличие насекомых и следов их деятельности. Если вы обнаружили вредителей, используйте инсектициды или натуральные средства, такие как мыльный раствор.

Недостаток питательных веществ, особенно азота, может также привести к пожелтению листьев. Подкормите растения сбалансированным удобрением, следуя инструкциям на упаковке. Избегайте переудобрения, так как это может навредить растениям.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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