Туя — очень популярное и распространённое хвойное растение, которое широко используется в ландшафтном дизайне. Оно прекрасно смотрится как самостоятельно, так и в сочетании с другими растениями. Однако есть некоторые культуры, которые лучше не сажать рядом с туей.
Туя имеет мощную корневую систему, которая разрастаясь, может повредить или подавить корни других растений, посаженных слишком близко. Кроме того, туя очень требовательна к почве и предпочитает лёгкие, хорошо дренированные грунты.
Другие растения, высаженные рядом, могут страдать от недостатка влаги и питательных веществ, поглощаемых мощной туей. Это может привести к их угнетению, замедлению роста или даже гибели.
1. Вереск. Эта влаголюбивая культура плохо уживается с жадной туей, которая высасывает из почвы всю влагу.
2. Гортензия. Также нуждается в постоянной влажности грунта, тогда как туя предпочитает сухую почву.
3. Плющ. Быстрорастущие побеги плюща будут постоянно оплетать и затенять туи, лишая их необходимого солнечного света.
4. Можжевельник. Несмотря на кажущуюся схожесть, эти два растения плохо уживаются вместе из-за разных требований к почве и освещению.
5. Рододендрон. Этот вид предпочитает более кислые почвы, тогда как туя лучше растет в нейтральном или слегка щелочном грунте.
6. Цветочные луковичные. Растениям из семейства луковых, таким как тюльпаны, нарциссы, гиацинты, трудно конкурировать с мощной корневой системой туи.
Сажайте туи в спокойные, свободные от других растений места, где их мощная крона и корни не будут создавать проблем для соседей по участку. Так ваше растение будет расти и развиваться максимально хорошо.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.