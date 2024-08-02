Опасное соседство: 6 культур, которые не стоит высаживать вблизи туи

Какие растения нельзя сажать рядом с требовательной туей

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Туя — очень популярное и распространённое хвойное растение, которое широко используется в ландшафтном дизайне. Оно прекрасно смотрится как самостоятельно, так и в сочетании с другими растениями. Однако есть некоторые культуры, которые лучше не сажать рядом с туей.

Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Почему нельзя сажать рядом с туей?

Туя имеет мощную корневую систему, которая разрастаясь, может повредить или подавить корни других растений, посаженных слишком близко. Кроме того, туя очень требовательна к почве и предпочитает лёгкие, хорошо дренированные грунты.

Другие растения, высаженные рядом, могут страдать от недостатка влаги и питательных веществ, поглощаемых мощной туей. Это может привести к их угнетению, замедлению роста или даже гибели.

Какие растения нельзя сажать рядом с туей?

1. Вереск. Эта влаголюбивая культура плохо уживается с жадной туей, которая высасывает из почвы всю влагу.

2. Гортензия. Также нуждается в постоянной влажности грунта, тогда как туя предпочитает сухую почву.

3. Плющ. Быстрорастущие побеги плюща будут постоянно оплетать и затенять туи, лишая их необходимого солнечного света.

4. Можжевельник. Несмотря на кажущуюся схожесть, эти два растения плохо уживаются вместе из-за разных требований к почве и освещению.

5. Рододендрон. Этот вид предпочитает более кислые почвы, тогда как туя лучше растет в нейтральном или слегка щелочном грунте.

6. Цветочные луковичные. Растениям из семейства луковых, таким как тюльпаны, нарциссы, гиацинты, трудно конкурировать с мощной корневой системой туи.

Сажайте туи в спокойные, свободные от других растений места, где их мощная крона и корни не будут создавать проблем для соседей по участку. Так ваше растение будет расти и развиваться максимально хорошо.