Секреты ухода за цветами в августе

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Как правильно удобрять клумбу в августе

1:33
Садоводство

Клумба является главным украшением многих загородных участков. Большинство дачников мечтают о том, чтобы эта красота сохранялась как можно дольше. Если вы хотите, чтобы цветы оставались в нормальном состоянии до первых морозов, выполните важную августовскую процедуру: подкормите растения.

Как правильно удобрять клумбу в августе
Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza, CC BY-SA 3.0
  • Во-первых, в этот период цветам нужен фосфор: без него возникнут проблемы с обменом веществ.
  • Во-вторых, цветы нуждаются в магнии. Без этого элемента растения не будут подготовлены к снижению температуры воздуха.
  • В-третьих, желательно восполнить дефицит калия. Благодаря ему цветы приобретут способность накапливать нужные компоненты. Однако использовать азотные удобрения в августе не стоит.

Для роз подойдут следующие августовские подкормки: суперфосфат, борная кислота, сульфат калия, несгоревшие древесные остатки. На основе выбранного средства нужно приготовить раствор. Подкормка может быть как корневой, так и внекорневой.

Лилии хорошо отреагируют на средство, приготовленное следующим образом: в ведро воды нужно добавить по две столовые ложки суперфосфата и калимагнезии.

Пионы желательно подкормить так: выкопать вокруг растения небольшие ямочки, отправить туда одно калийное и одно фосфорное удобрение, осуществить полив и покрыть грунт мульчирующим материалом (лучше использовать перегной).

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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