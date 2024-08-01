Сорняки могут стать помощниками садоводов, если знать, как их использовать.
Когда всходы овощных культур, например, лука, моркови, свёклы, немного подрастут, скошенную траву можно положить между рядами. Траву нужно перед этим немного подсушить на солнце.
Мульчировать скошенной травой можно и картофель. Такой приём позволяет провести окучивание всего один раз за сезон.
Мульчирование скошенной травой позволяет не только удерживать влагу в почве, но и является подкормкой.
Помимо этого, такой мульчой можно обкладывать стволы деревьев, отступая от них 5 см.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.