Как можно использовать в огороде сорняки

Сорняки в дело

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сорняки могут стать помощниками садоводов, если знать, как их использовать.

Фото: commons.wikimedia.org by Джеймс Беквар, CC0

Когда всходы овощных культур, например, лука, моркови, свёклы, немного подрастут, скошенную траву можно положить между рядами. Траву нужно перед этим немного подсушить на солнце.

Мульчировать скошенной травой можно и картофель. Такой приём позволяет провести окучивание всего один раз за сезон.

Мульчирование скошенной травой позволяет не только удерживать влагу в почве, но и является подкормкой.

Помимо этого, такой мульчой можно обкладывать стволы деревьев, отступая от них 5 см.