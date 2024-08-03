Секреты ухода за гладиолусами: 6 советов как вырастить красивые цветы на зависть соседям

Гладиолусы нуждаются в подкормках на протяжении всего лета

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы ваши гладиолусы радовали вас ярким и длительным цветением, необходимо следовать достаточно простым советам по уходу. Возьмите на заметку несколько рекомендаций опытных цветоводов.

Фото: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en by anniesannuals is licensed under https://https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en/licenses/by/2.0/deed.en

1. При появлении второго листа внесите 1 столовую ложку мочевины и 1,5 столовых ложки сульфата калия на 10 литров воды. Этого количества хватит на 1 квадратный метр посадки.

2. После образования третьего-четвёртого листа проведите подкормку по листьям. Для этого смешайте 30 грамм мочевины, 30 грамм сульфата калия и микроудобрения на 10 литров воды.

3. Чтобы луковицы стали крупнее, добавьте в раствор 2 грамма борной кислоты.

4. После формирования пятого-шестого листа подкормите растения смесью из 15 грамм мочевины, 30 грамм сульфата калия и 15 грамм суперфосфата на 10 литров воды.

5. Когда появятся цветоносы, дайте растениям 30 грамм нитрофоски, разведённой в 10 литрах воды с добавлением 2 грамм борной кислоты. Этого количества хватит на 1 квадратный метр цветника.

6. Во время цветения не вносите азотные удобрения. В июле разведите в 10 литрах воды 15 грамм суперфосфата для подкормки растений. Обработайте и наслаждайтесь невероятной красотой на вашей клумбе.