Секреты ухода за гладиолусами: 6 советов как вырастить красивые цветы на зависть соседям

Чтобы ваши гладиолусы радовали вас ярким и длительным цветением, необходимо следовать достаточно простым советам по уходу. Возьмите на заметку несколько рекомендаций опытных цветоводов.
1. При появлении второго листа внесите 1 столовую ложку мочевины и 1,5 столовых ложки сульфата калия на 10 литров воды. Этого количества хватит на 1 квадратный метр посадки.
2. После образования третьего-четвёртого листа проведите подкормку по листьям. Для этого смешайте 30 грамм мочевины, 30 грамм сульфата калия и микроудобрения на 10 литров воды.
3. Чтобы луковицы стали крупнее, добавьте в раствор 2 грамма борной кислоты.
4. После формирования пятого-шестого листа подкормите растения смесью из 15 грамм мочевины, 30 грамм сульфата калия и 15 грамм суперфосфата на 10 литров воды.
5. Когда появятся цветоносы, дайте растениям 30 грамм нитрофоски, разведённой в 10 литрах воды с добавлением 2 грамм борной кислоты. Этого количества хватит на 1 квадратный метр цветника.
6. Во время цветения не вносите азотные удобрения. В июле разведите в 10 литрах воды 15 грамм суперфосфата для подкормки растений. Обработайте и наслаждайтесь невероятной красотой на вашей клумбе.
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