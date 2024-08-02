Закладывают почки на будущий сезон: не забывайте об уходе за смородиной и крыжовником после сбора урожая

Даже после сбора урожая смородина и крыжовник нуждаются в уходе

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не забывайте ухаживать за смородиной и крыжовником после сбора урожая. Даже когда ягоды собраны, эти кустарники нуждаются в вашем внимании, ведь именно сейчас они закладывают цветочные почки для будущего урожая.

Фото: fr.vikidia.org by Szyx (ArséniureDeGallium), CC BY 3.0

Один из важных этапов ухода — подкормка растений. Правильное питание сейчас поможет обеспечить щедрый урожай в следующем сезоне. Приготовьте питательный раствор: разведите в 10 литрах воды 1 столовую ложку мочевины, 2 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия. Также можно добавить гумат калия — количество указано в инструкции.

Полученного раствора хватит для подкормки одного взрослого куста. Вносите его только во влажную землю, чтобы не обжечь корни растений. Мочевину можно заменить органическими удобрениями: травяным настоем, коровяком или птичьим помётом, но соблюдайте дозировку. Вместо сульфата калия можно использовать древесную золу, но вносите её отдельно от азотных подкормок.

Также не забудьте провести профилактическую обработку против болезней и вредителей. В этот период основные "враги" — тля, почковый клещ, мучнистая роса. Используйте биопрепараты или другие безопасные средства защиты.

Уделяя должное внимание смородине и крыжовнику после сбора урожая, вы обеспечите себе обильное плодоношение в следующем сезоне.