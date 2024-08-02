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Почему осыпаются зелёные плоды сливы: основные причины

Садоводы рассказали, почему осыпаются зелёные плоды сливы

2:47
Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с проблемой преждевременного опадения зеленых плодов сливы до их полного созревания. Это может вызывать разочарование, так как хочется насладиться вкусными и сочными фруктами.

Садоводы рассказали, почему осыпаются зелёные плоды сливы
Фото: Own work by Herzi Pinki is licensed under GNU Free Documentation License

Почему же зеленые сливы падают с деревьев и как можно предотвратить это?

Недостаток питательных веществ

Одной из основных причин опадения плодов является нехватка питательных веществ в почве. Если дерево не получает достаточно азота, калия и фосфора, оно может не справляться с развитием плодов. Регулярное внесение минеральных и органических удобрений поможет восполнить этот дефицит и улучшить здоровье растения.

Неправильный полив

Слива требует сбалансированного полива. Недостаток воды вызывает стресс у дерева и может привести к сбросу завязей, тогда как избыток влаги вызывает гниение корней и ухудшает усвоение питательных веществ. Оптимальный режим полива включает регулярное увлажнение почвы на глубину корней, особенно в сухие периоды.

Болезни и вредители

Разные заболевания и вредители также могут стать причиной опадения плодов. Плодовая гниль и монилиоз поражают плоды, вызывая их преждевременное опадение. Вредители, такие как плодожорка и тля, повреждают завязи и молодые плоды. Регулярные профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами помогут защитить сливы.

Климатические условия

Резкие изменения погоды могут негативно сказаться на состоянии плодов. Весенние заморозки, сильные ветры и град могут повредить завязи, вызывая их опадение. Жаркая и сухая погода также создают стресс для дерева, что может привести к потере плодов. Защита сада от неблагоприятных погодных условий, таких как укрывной материал или защита от ветра, может снизить риски.

Неправильная обрезка

Неправильная обрезка деревьев может повлиять на их способность удерживать плоды. Чрезмерное удаление веток или неправильное формирование кроны может ослабить дерево и привести к сбросу завязей. Сбалансированная обрезка, улучшающая циркуляцию воздуха и света в кроне, способствует здоровью дерева и его плодоношению.

Естественный процесс

Иногда опадение зеленых плодов — это естественный процесс, помогающий дереву регулировать нагрузку. Если дерево завязало слишком много плодов, оно может сбросить часть из них, чтобы остальные могли развиваться лучше. Это особенно характерно для молодых деревьев, которые еще не могут поддерживать большое количество плодов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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