Что можно посадить рядом с кабачками: названы лучшие варианты

Какие овощи можно сажать рядом с кабачками

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильное соседство растений — залог богатого урожая. Вот почему так важно знать, что можно и нельзя сажать рядом с кабачками.

Фото: flickr.com by nociveglia, CC BY 2.0

Что можно посадить рядом с кабачками

Хорошими соседями кабачков являются ранние овощи и зелень. Например, это редис, капуста, шпинат, укроп, лук, чеснок, кинза, горчица.

Как правило, все их убирают с грядки где-то в начале июля — до того, как кабачковые кусты вырастут и начнут массово плодоносить. Рядом с кабачками также можно выращивать настурцию, кукурузу, горох, фасоль и помидоры.

Какое соседство не подходит для кабачков

Не стоит выращивать рядом с кабачками одни и те же культуры — дыню, тыкву или огурцы. Дело в том, что у этих растений общие грибковые заболевания и их лучше отделить. Кабачок также плохо растет рядом с родственными видами — патиссонами. Кроме того, у этих растений одни и те же виды вредителей, именно поэтому стоит их отделять.