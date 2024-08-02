Королева лесных ягод: путеводитель по сбору и заготовке брусники

Как найти и собрать бруснику? Секреты урожайного сезона

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Бруснику по праву можно назвать одной из самых ценных лесных ягод. Её терпкий, насыщенный вкус и невероятная польза для здоровья делают её поистине королевой дикорастущих плодов, сообщает Общественная служба новостей.

Фото: commons.wikimedia.org. by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Целебные свойства брусники

Брусника - это низкорослый вечнозеленый кустарник, распространенный в северных широтах. Ее ягоды обладают целым рядом полезных свойств:

Содержат витамины А и С, укрепляющие зрение и иммунитет

Богаты пектинами, снижающими уровень холестерина

Являются источником пищевых волокон, нормализующих работу кишечника

Содержат кальций и фосфор для здоровья костей и зубов

Богаты антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений

Включают магний, помогающий снизить артериальное давление

Содержат серотонин, улучшающий настроение

Сроки и техника сбора брусники

Собирать бруснику можно с августа до самых заморозков, по мере созревания ягод. Важно не торопиться и дождаться, пока ягоды полностью созреют и приобретут насыщенный цвет - только тогда они будут максимально полезными.

Для сбора брусники понадобятся:

Грабли с проволочными зубьями, позволяющие быстро собирать ягоды

Ведро-ловушка для собранных ягод

Перчатки для защиты рук

Сумка или рюкзак для переноски урожая

Нож или ножницы для обрезки веток при необходимости

Собирать ягоды нужно осторожно, стараясь не повредить куст. Проводите граблями по веткам, подхватывая спелые ягоды, и складывайте их в ведро. Отбирайте только зрелые, темно-красные плоды, избегая зеленых. Также не стоит собирать бруснику вблизи загрязненных мест - дорог, промышленных зон или свалок.

Способы хранения брусники

Собранную бруснику можно хранить разными способами: