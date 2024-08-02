Королева лесных ягод: путеводитель по сбору и заготовке брусники

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Как найти и собрать бруснику? Секреты урожайного сезона

2:54
Садоводство » Советы

Бруснику по праву можно назвать одной из самых ценных лесных ягод. Её терпкий, насыщенный вкус и невероятная польза для здоровья делают её поистине королевой дикорастущих плодов, сообщает Общественная служба новостей.

Как найти и собрать бруснику? Секреты урожайного сезона
Фото: commons.wikimedia.org. by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Целебные свойства брусники

Брусника - это низкорослый вечнозеленый кустарник, распространенный в северных широтах. Ее ягоды обладают целым рядом полезных свойств:

  • Содержат витамины А и С, укрепляющие зрение и иммунитет
  • Богаты пектинами, снижающими уровень холестерина
  • Являются источником пищевых волокон, нормализующих работу кишечника
  • Содержат кальций и фосфор для здоровья костей и зубов
  • Богаты антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений
  • Включают магний, помогающий снизить артериальное давление
  • Содержат серотонин, улучшающий настроение

Сроки и техника сбора брусники

Собирать бруснику можно с августа до самых заморозков, по мере созревания ягод. Важно не торопиться и дождаться, пока ягоды полностью созреют и приобретут насыщенный цвет - только тогда они будут максимально полезными.

Для сбора брусники понадобятся:

  • Грабли с проволочными зубьями, позволяющие быстро собирать ягоды
  • Ведро-ловушка для собранных ягод
  • Перчатки для защиты рук
  • Сумка или рюкзак для переноски урожая
  • Нож или ножницы для обрезки веток при необходимости

Собирать ягоды нужно осторожно, стараясь не повредить куст. Проводите граблями по веткам, подхватывая спелые ягоды, и складывайте их в ведро. Отбирайте только зрелые, темно-красные плоды, избегая зеленых. Также не стоит собирать бруснику вблизи загрязненных мест - дорог, промышленных зон или свалок.

Способы хранения брусники

Собранную бруснику можно хранить разными способами:

  1. Заморозка. Промойте ягоды, просушите и заложите в пакеты или контейнеры для заморозки. Замороженная брусника сохраняет полезные свойства на протяжении нескольких месяцев.
  2. Сушка. Разложите ягоды тонким слоем на противне и высушивайте в духовке при температуре около 60°C. Сухую бруснику храните в стеклянных банках или бумажных пакетах.
  3. Варенье. Сварите варенье, смешав ягоды с сахаром в пропорции 1:1. Разлейте в стерилизованные банки и закройте крышками.
  4. Компот. Приготовьте компот из брусники, сварив ягоды с водой и сахаром. Храните компот в холодильнике.
  5. Сок. Отожмите сок из свежих ягод при помощи соковыжималки, добавьте сахар по вкусу и разлейте в стерилизованную тару.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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