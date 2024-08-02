Проверенные временем: лучшие сорта вишни для средней полосы

Какие сорта вишни лучше всего растут в средней полосе?

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Вишня — одна из самых популярных и любимых ягодных культур в средней полосе России. Однако при выборе сортов для посадки в саду не всегда учитываются климатические особенности региона. Чтобы порадовать себя и близких вкусными и обильными урожаями, необходимо остановить выбор на проверенных морозостойких сортах вишни.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Какие сорта вишни идеально подходят для средней полосы?

"Волга". Один из признанных лидеров среди вишневых сортов для регионов с умеренно континентальным климатом. Характеризуется высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью и отличными вкусовыми качествами плодов. Урожайность до 20 кг с дерева.

"Тургеневская". Популярный среднепоздний сорт, плоды которого привлекают внимание ярким рубиновым окрасом и сладким вкусом. Морозостойкость сорта позволяет ему успешно расти и плодоносить даже в суровые зимы.

"Любская". Морозоустойчивый раннеспелый сорт с высокой продуктивностью (до 30 кг с дерева). Отличается повышенной устойчивостью к грибковым заболеваниям. Плоды крупные, темно-красные, с приятным кисло-сладким вкусом.

"Подбельская". Сорт с замечательным десертным вкусом плодов, которые созревают в середине лета. Деревья очень зимостойкие, отличаются ежегодной урожайностью.

"Владимирская". Один из самых распространенных и проверенных сортов для средней полосы. Славится высокой урожайностью, морозо- и засухоустойчивостью, а также универсальностью использования плодов.

Помимо этих широко известных сортов, для регионов с умеренным климатом также рекомендуются вишни "Уральская", "Шпанка", "Щедрая" и другие морозостойкие, скороплодные и высокоурожайные разновидности.

При выборе сортов не забывайте учитывать и сроки созревания плодов — от этого будет зависеть продолжительность вашего вишневого сезона. Правильно подобранные сорта позволят наслаждаться свежими вишнями с июня по сентябрь.