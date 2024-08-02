Как заставить огурцы плодоносить дольше? Помогает уксус

Секрет длительного плодоношения огурцов

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурцы — одна из самых любимых и популярных овощных культур на приусадебных участках. Однако, несмотря на высокую урожайность, продолжительность их плодоношения не всегда радует садоводов. Чтобы продлить сезон сбора огурцов, можно воспользоваться простым, но эффективным приёмом — обработкой кустов уксусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

Почему уксус помогает продлить плодоношение огурцов?

Уксус обладает целым рядом полезных свойств, которые благотворно влияют на развитие и продуктивность огуречных растений:

Регулирование баланса питательных веществ. Уксусная кислота способствует более эффективному усвоению растениями фосфора, калия и других макро- и микроэлементов, необходимых для плодоношения. Улучшение водного режима. Уксус повышает осмотическую активность корневой системы, что улучшает водоснабжение надземной части и предотвращает завядание. Повышение устойчивости к стрессам. Обработки уксусом закаляют растения, повышая их стрессоустойчивость к неблагоприятным факторам среды. Подавление вредителей и болезней. Уксусная кислота обладает фунгицидными и инсектицидными свойствами, что помогает защитить огурцы от ряда распространенных вредоносных организмов.

Когда и как обрабатывать огурцы уксусом?

Обработку огуречных кустов уксусом рекомендуется проводить дважды за сезон:

В начале плодоношения — для стимуляции завязывания плодов и продления первой волны урожая. Во время замедления роста и снижения урожайности — для активизации вторичного плодоношения.

Для приготовления рабочего раствора смешайте 1 ч. л. 9% уксусной кислоты с 1 л воды. Полейте или опрысните этим средством прикорневую зону и листовую поверхность растений.