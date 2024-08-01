Идеальные клумбы до зимы: какие удобрения использовать для цветов в августе

Рассказываем, чем удобрять цветы в августе

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С приходом августа многие садоводы начинают замечать, что их обычно пышные и яркие цветники постепенно теряют декоративность. Чтобы продлить сезон цветения и сохранить красоту клумб до самых первых холодов, необходимо уделить особое внимание их подкормке.

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Почему цветы нуждаются в дополнительном питании в августе?

К концу лета большинство цветочных культур активно наращивают вегетативную массу, готовясь к осенней вегетации и закладке почек на следующий год. В это время им требуется больше питательных веществ, чем весной.

Кроме того, многие компоненты почвы к этому времени уже успевают "вымыться" из верхнего слоя грунта под воздействием обильных летних дождей. Чтобы компенсировать нехватку необходимых элементов питания, цветам требуется дополнительная подкормка.

Какие удобрения нужны цветам в августе?

Азотные подкормки. Для стимуляции роста листвы и стеблей отлично подойдут жидкие комплексные удобрения, содержащие азот. Это могут быть специальные "цветочные" удобрения или настои трав. Фосфорно-калийные удобрения. Данные элементы важны для формирования мощной корневой системы, закладки цветочных почек и повышения зимостойкости растений. Оптимальный вариант — суперфосфат и сульфат калия. Микроэлементы. Подкормка бором, молибденом, медью, марганцем поможет цветам лучше противостоять стрессовым факторам (засухе, перегреву) в конце сезона.

Дозировка и сроки внесения удобрений

Первую августовскую подкормку лучше провести в начале месяца, а вторую — за 2-3 недели до предполагаемых заморозков. Концентрацию и объём вносимых удобрений следует рассчитывать в соответствии с видом растений и состоянием почвы.

Также важно соблюдать правила внесения: равномерно распределять гранулированные удобрения по поверхности почвы вокруг растений и обязательно заделывать их в грунт. Для жидких подкормок рекомендуется использовать опрыскиватель, равномерно смачивая листовую поверхность.