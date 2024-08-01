Идеальные клумбы до зимы: какие удобрения использовать для цветов в августе

С приходом августа многие садоводы начинают замечать, что их обычно пышные и яркие цветники постепенно теряют декоративность. Чтобы продлить сезон цветения и сохранить красоту клумб до самых первых холодов, необходимо уделить особое внимание их подкормке.
К концу лета большинство цветочных культур активно наращивают вегетативную массу, готовясь к осенней вегетации и закладке почек на следующий год. В это время им требуется больше питательных веществ, чем весной.
Кроме того, многие компоненты почвы к этому времени уже успевают "вымыться" из верхнего слоя грунта под воздействием обильных летних дождей. Чтобы компенсировать нехватку необходимых элементов питания, цветам требуется дополнительная подкормка.
Первую августовскую подкормку лучше провести в начале месяца, а вторую — за 2-3 недели до предполагаемых заморозков. Концентрацию и объём вносимых удобрений следует рассчитывать в соответствии с видом растений и состоянием почвы.
Также важно соблюдать правила внесения: равномерно распределять гранулированные удобрения по поверхности почвы вокруг растений и обязательно заделывать их в грунт. Для жидких подкормок рекомендуется использовать опрыскиватель, равномерно смачивая листовую поверхность.
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