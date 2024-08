Идеальные клумбы до зимы: какие удобрения использовать для цветов в августе

Your browser does not support the audio element.

С приходом августа многие садоводы начинают замечать, что их обычно пышные и яркие цветники постепенно теряют декоративность. Чтобы продлить сезон цветения и сохранить красоту клумб до самых первых холодов, необходимо уделить особое внимание их подкормке.

Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons by Harald Haugland by Jasper33 at English Wikipedia, PDM