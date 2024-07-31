Как получить урожай, о котором вы мечтали? Уход за томатами в августе

Уход за томатами в начале августа

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Август — это критически важный месяц для томатов, так как они находятся на пике своего роста и плодоношения. Чтобы обеспечить здоровое развитие растений и получить богатый урожай, необходимо учитывать несколько ключевых аспектов ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by A13ean, CC BY-SA 3.0

1. Полив.

В начале августа томаты нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркие дни. Рекомендуется поливать растения 2-3 раза в неделю, обеспечивая глубокое увлажнение почвы. Избегайте попадания воды на листья, чтобы предотвратить грибковые заболевания.

2. Удобрение.

Томаты требуют питательных веществ для активного роста и формирования плодов. В этом месяце стоит использовать удобрения, богатые калием и фосфором, которые способствуют развитию плодов. Можно применять органические удобрения, такие как компост или настой коровяка.

3. Подкормка.

Дополнительная подкормка может быть полезной. Используйте комплексные минеральные удобрения каждые 2-3 недели, следуя инструкциям на упаковке. Это поможет укрепить растения и повысить урожайность.