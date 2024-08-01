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Чем обработать почву, чтобы могилы оставались ухоженными и чистыми

Надёжные способы предотвратить зарастание земли на кладбище

2:16
Садоводство » Советы

Уход за могилами и захоронениями на кладбище — важная обязанность родственников и близких усопших. Помимо регулярной уборки, полива и высадки цветов, нередко возникает необходимость сделать так, чтобы на земле ничего не росло. Для этого есть несколько проверенных способов.

Надёжные способы предотвратить зарастание земли на кладбище
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, CC BY-SA 4.0

Почему важно не допускать зарастания могил?

Неухоженная, заросшая сорняками могила выглядит неопрятно и производит удручающее впечатление. Кроме того, разрастающаяся растительность может мешать доступу к надгробию и уходу за ним. Поэтому многие решают полностью предотвратить любой рост на земле вокруг памятника.

Эффективные средства для предотвращения роста растений

Чтобы участок могилы оставался чистым от травы, сорняков и другой растительности, можно использовать следующие средства:

  1. Гербициды. Это химические препараты, которые уничтожают все зеленые насаждения. Обработку следует проводить 1-2 раза в сезон по всей площади могилы. Популярные гербициды для этих целей — "Раундап", "Торнадо", "Сплош".
  2. Соль. Высыпание поваренной соли по всей площади захоронения препятствует прорастанию семян и росту растений. Наносить соль нужно слоем 2-3 см.
  3. Щебень или галька. Покрытие могилы слоем щебня или гальки препятствует прорастанию травы и сорняков. Толщина слоя должна быть не менее 5 см.
  4. Геотекстиль. Укладка специальной ткани поверх грунта также не дает возможности прорастать растениям. Геотекстиль нужно тщательно закрепить по краям.

Все эти средства нельзя применять, если на могиле произрастают многолетние растения, высаженные родственниками (например, многолетние цветы). В этом случае лучше регулярно удалять сорняки вручную.

Выбирая способ борьбы с нежелательной растительностью на могиле, важно учитывать его воздействие на экологию, окружающую среду и оставшиеся посадки. Главное — поддерживать чистоту и опрятный вид захоронения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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