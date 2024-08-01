Чем обработать почву, чтобы могилы оставались ухоженными и чистыми

Уход за могилами и захоронениями на кладбище — важная обязанность родственников и близких усопших. Помимо регулярной уборки, полива и высадки цветов, нередко возникает необходимость сделать так, чтобы на земле ничего не росло. Для этого есть несколько проверенных способов.
Неухоженная, заросшая сорняками могила выглядит неопрятно и производит удручающее впечатление. Кроме того, разрастающаяся растительность может мешать доступу к надгробию и уходу за ним. Поэтому многие решают полностью предотвратить любой рост на земле вокруг памятника.
Чтобы участок могилы оставался чистым от травы, сорняков и другой растительности, можно использовать следующие средства:
Все эти средства нельзя применять, если на могиле произрастают многолетние растения, высаженные родственниками (например, многолетние цветы). В этом случае лучше регулярно удалять сорняки вручную.
Выбирая способ борьбы с нежелательной растительностью на могиле, важно учитывать его воздействие на экологию, окружающую среду и оставшиеся посадки. Главное — поддерживать чистоту и опрятный вид захоронения.
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